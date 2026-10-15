台指期夜盤下跌853點 法人：台股聚焦台積電法說會

費城半導體指數挫跌524.41點或4.3%，台積電ADR跌3.4%；台指期夜盤下跌853點。法人表示，台股基本面依舊厚實，企業9月營收連袂創高，且今天下午將迎來台積電法人說明會，伴隨半導體設備廠艾司摩爾（ASML）財報報喜，下檔有實質買盤支撐。

美國通膨數據高於預期，引發市場對聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的疑慮，美股主要指數14日收黑。道瓊工業指數下挫48.62點或0.09%，收報51621.48點；標普500指數下跌86.51點或1.11%，收在7718.94點；那斯達克指數下挫511.51點或1.88%，收26692.87點；費城半導體指數挫跌524.41點或4.3%，收11684.38點。

台股14日盤中一度收復49000點關卡，達49059.12點，終場漲勢收斂，收在48625.83點，上漲284.52點。

國內外產業訊息方面，雷虎科技14日宣布與美國國防科技大廠宇航環境公司（AeroVironment）簽署合作備忘錄，共同推動無人系統整合、無人機在台灣的在地化與共同生產，以及未來無人系統能力的共同開發。

台達電積極發展氫能，旗下固態氧化物燃料電池（SOFC）落地應用取得重大進展，台達電氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭表示，台達電已和大台北瓦斯簽約合作，將打造首座台製的550kW SOFC案場。

台灣生技業者拓展跨國合作，健喬14日宣布與日本製藥公司Nxera Pharma簽署獨家授權協議，取得失眠藥在亞太8個市場的授權及商業化權利；啟弘生技則與日本ONODERA GT Pharma、TOKIWA Bio等業者合作，布局基因治療委託開發暨製造及生物安全性檢測。