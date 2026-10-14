聽新聞
0:00 / 0:00

優質企業交流會 回響熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所攜手元大證券，於近日舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請不同產業及規模的企業代表參與，透過上市制度介紹與面對面交流，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並善用資本市場資源，支持企業長期發展與全球布局。

活動開場由證交所上市一部經理陳怡成致詞表示，台灣資本市場展現強勁韌性與活絡度，目前上市公司總市值已超過新台幣161兆元，在全球主要交易所中名列前茅。台灣資本市場具備完整的產業聚落與活絡的交易動能，為企業籌資及成長提供有力支持。

證交所持續因應企業需求與市場發展，除完善制度與法規外，亦配合政府推動「亞洲資產管理中心」的政策方向，營造更有利於企業發展與投資人參與的友善環境。

元大證券資深副總經理江淑華表示，進入資本市場是企業邁向下一階段發展的重要契機，除可拓展籌資管道，亦有助於提升企業知名度、健全公司治理及延攬優秀人才。元大證券將持續發揮資本市場專業，攜手證交所協助優質企業規劃上市，透過本次經驗分享與相互交流增進彼此瞭解。

本次活動由證交所介紹台灣資本市場發展現況與優勢，並就企業申請上市之流程及相關重點進行說明，藉由匯聚不同產業及規模之企業代表，深化企業上市制度及實務議題之互動，現場氣氛熱絡。

元大證券 上市公司 資本市場 證交所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

創新板交流會 回響熱

創新板掛牌 可發行權證

櫃買、勤業眾信挺新竹新創

私募公會攜手國發會籲加速制度開放與人才培育 引導長期資金投入台灣

相關新聞

迎戰台積電超級法說 紀律布局美股科技龍頭正是時候

伴隨全球半導體與人工智慧浪潮持續狂飆，台積電（2330）2026年第3季合併營收寫下單季歷史新高，累計前九月營收年增率突破四成，市場高度期盼10月15日登場的法人說明會將釋出更為強勁的營運展望與資本支出計畫，可望引爆美股科技巨擘與台積電ADR等供應鏈連動效應，牽動全球資本市場的神經。

就市論勢／塑化、貨櫃航運 躍避風港

美股四大指數受記憶體與設備股走弱壓抑收黑，惟費城半導體指數自重挫逾3%收斂至小跌0.2%，帶動台股昨（14）日開高走高，最高達49,059點，尾盤受權值股調節影響，終場漲點收斂至284點，以48,625點收盤，成交量約9,781億元。

證交所指引新創IPO

臺灣證券交易所近日攜手創業者共創平台（AAMA）舉辦主題分享會，邀集AAMA各期學員企業共襄盛舉，吸引17家企業、近23位企業代表參與，產業涵蓋人工智慧、醫療生技、數位雲端及資訊服務等多元領域。

優質企業交流會 回響熱

臺灣證券交易所攜手元大證券，於近日舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請不同產業及規模的企業代表參與，透過上市制度介紹與面對面交流，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並善用資本市場資源，支持企業長期發展與全球布局。

花旗：壽險股今年領漲銀行股後市宜審慎 最看好國泰金及中信金

花旗證券釋出「台灣金融股」報告指出，壽險股今年來股價漲幅已大，投資人此時應更加謹慎選擇，讓風險與報酬之間更趨平衡。首選股為國泰金（2882）與中信金（2891），國泰金目標價由115元上調至127.2元，中信金由73.5元上調至79.4元，都維持「買進」評等。

9月盤勢震「短退長進」！當沖客退場 存股、ETF被動投資族穩盤

臺灣證券交易所9月集中市場數據，台股盤面呈現明顯的「短退長進」結構性轉變。隨著市場波動加劇，短線投機氣氛降溫，儘管9月大盤仍上漲3.93%但當沖成交值占比與成交量周轉率雙雙走滑；不過，以中長線布局為主的定期定額投資金額仍繳出365.7億元水準，改寫歷史單月第三高紀錄，帶動單月有交易戶數逆勢攀升至542.7萬戶，顯示內資散戶與長線存股資金支撐力道依舊穩固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。