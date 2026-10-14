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證交所指引新創IPO

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所及創業者共創平台（AAMA）學員合影。證交所／提供
證交所及創業者共創平台（AAMA）學員合影。證交所／提供

臺灣證券交易所近日攜手創業者共創平台（AAMA）舉辦主題分享會，邀集AAMA各期學員企業共襄盛舉，吸引17家企業、近23位企業代表參與，產業涵蓋人工智慧、醫療生技、數位雲端及資訊服務等多元領域。

本次活動聚焦台灣創新板（tib-創）制度特色與上市優勢，透過制度介紹、企業實務經驗分享及交流問答，協助新創企業深入了解台灣資本市場，掌握邁向資本市場的多元途徑，為未來成長及籌資規劃預作準備。

本次活動以「從上市準備到市場溝通：新創企業IPO的下一步」為主題，由證交所介紹台灣資本市場發展及創新板上市制度，說明創新板之設立定位、制度特色與相關優勢，協助與會企業了解創新板如何提供具創新特質及成長潛力之企業進入資本市場的管道，並進一步認識運用資本市場資源支持企業發展的相關機會。

為使與會企業更具體掌握創新板上市實務，本次活動特別邀請於今年9月22日掛牌的創新板公司稜研科技（7812）創辦人張書維，與證交所田建中經理進行對談，分享公司籌備上市及創新板掛牌歷程，並就創新板彈性之籌資制度設計及具效率之上市流程交流實務經驗。

透過企業親身經驗分享，從實務面解析新創企業邁向資本市場的準備歷程與相關考量，並深化對創新板上市效益的認識，並藉由交流問答環節，促進企業與證交所之間的雙向溝通。

證交所表示，新創企業在不同成長階段，對資金籌措、企業治理及未來發展均有不同需求，創新板提供具創新特質及成長潛力之企業進入上市市場的途徑，協助企業善用資本市場資源，支持營運發展及規模擴張。

未來，證交所將持續透過與新創生態圈機構合作，深化與新創企業之交流，積極推廣創新板制度及相關服務，發掘具上市潛力之優質企業，協助更多新創企業掌握資本市場機會，逐步邁向永續成長。

證交所 IPO 資本市場

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