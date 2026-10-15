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台股押寶買盤 進場搶短！小摩建議買進12月到期的台積買權價差

經濟日報／ 記者高瑜君黃彥宏／台北報導
外資摩根大通證券指出，由於台積電今天舉行法說，相關財報數據及未來展望將成為關鍵的股價催化劑。 記者余承翰／攝影
外資摩根大通證券指出，由於台積電今天舉行法說，相關財報數據及未來展望將成為關鍵的股價催化劑。 記者余承翰／攝影

美股四大指數下跌，不過，台股昨（14）日在台積（2330）法說前夕市場押寶買盤搶進，加上短線跌深後吸引內資大戶進場搶短，帶動指數開高收高，盤中高低差達676點，終場上漲284點、收48,625點，成交量則萎縮至0.97兆元。

外資摩根大通證券指出，由於台積電今天舉行法說，相關財報數據及未來展望將成為關鍵的股價催化劑，因此建議投資人可考慮買進台積電12月到期的買權價差、或12月到期的台股選擇權買權，隱含看多台積電及台股後市上漲的預期。

法人看台股後市
法人看台股後市

昨日盤面個股漲多跌少，19大類股滿堂紅，其中以塑膠股勁揚9.2%最強勢，主要反應中東局勢升溫推升布蘭特原油與輕油期貨走勢，原物料漲價預期引爆低基期傳產強勢反彈。塑膠族群成為盤面吸金指標，上市塑膠指數衝破500點大關、收在549點，改寫歷史新高。

盤面個股一片通紅，台塑四寶吹起衝鋒號角，台塑、台化強勢亮燈漲停，南亞大漲9.4％逼近漲停板；二線塑化同步表態，國喬漲逾7％，整體族群買氣沸騰。族群中，則以銅箔基板、高速傳輸、PCB等表現最為亮眼。

三大法人進出方面，昨日合計賣超154.8億元。其中外資賣超200.3億元，連六賣、累計賣超3,330.8億元；投信買超160.2億元，連四買、累計買超508億元；自營商賣超114.7億元，連五賣、累計賣超1,092.6億元。至於八大公股行庫則買超12.7億元。富邦投顧董事長陳奕光指出，盤勢持續上演多空對決，近日指數拉回，反而是逢低布局第4季的好機會，預期月線至47,000點將有下檔支撐，待消化台積電法說會訊息後，多空有機會在下周一前表態。建議投資人近期可以將資金分三批逢低進場，鎖定非電、AI、ETF等三大主軸。

針對強勢的塑化股，法人分析，科技股位階處於相對高檔，隨地緣政治風險升溫，防禦與避險資金加速轉向長期遭低估的塑化族群，加上下游庫存去化邁入尾聲、原油成本推升報價利差回溫，以及大廠積極布局電子級材料轉型成效浮現。

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就市論勢／塑化、貨櫃航運 躍避風港

美股四大指數受記憶體與設備股走弱壓抑收黑，惟費城半導體指數自重挫逾3%收斂至小跌0.2%，帶動台股昨（14）日開高走高，最高達49,059點，尾盤受權值股調節影響，終場漲點收斂至284點，以48,625點收盤，成交量約9,781億元。

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