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花旗：壽險股今年領漲銀行股後市宜審慎 最看好國泰金及中信金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
國泰金控。聯合報系資料照
國泰金控。聯合報系資料照

花旗證券釋出「台灣金融股」報告指出，壽險股今年來股價漲幅已大，投資人此時應更加謹慎選擇，讓風險與報酬之間更趨平衡。首選股為國泰金（2882）與中信金（2891），國泰金目標價由115元上調至127.2元，中信金由73.5元上調至79.4元，都維持「買進」評等。

花旗指出，壽險股今年以來股價已上漲 66%，比銀行股高出22個百分點。投資人目前對壽險股應該更謹慎，基於兩大原因。一是多數股利上調可能已反映在股價上；二是壽險業2027年將面臨極高的獲利基期。若股市表現回歸常態，壽險業恐難再推動股利持續成長。

相形之下，銀行成長能見度穩健。花旗指出，最近數月銀行股價回升，主要受惠於資金自科技股轉向金融股所推動。在AI投資周期，投資人對銀行的放款與財富管理成長興趣提升。企業貸款需求強勁，將支撐放款成長。

雖然市場對政策利率升息的預期增加，但花旗認為，由於系統流動性緊縮下存款競爭加劇，銀行的資金成本上升，短期內利差擴張空間有限。不過，銀行估值仍是挑戰。

花旗指出，國泰金是壽險股中的首選，預期國泰金2026 年度的現金股利殖利率可望超過5%。此外，國壽擁有較高的其他綜合損益（OCI）股票未實現利益，將提供2027年較多的獲利緩衝。

至於富邦金（2881），花旗將目標價從141元上調至157.6 元，以反映股東權益報酬率（ROE）假設上調，以及壽險帳面淨值增加；但評等從「買進」下調至中立，基於股價已大致反映利多。

在以銀行為核心的金控中，花旗預期中信金在2026年度可提供最高的4.2%現金股利殖利率。花旗對玉山金（2884）及兆豐金（2886）都給予中立評等。玉山金的殖利率則可能僅3.7%，因為管理階層先前已表示今年的股利配發率可能低於去年。

國泰金 中信金 花旗

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