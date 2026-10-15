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就市論勢／塑化、貨櫃航運 躍避風港

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

美股四大指數受記憶體與設備股走弱壓抑收黑，惟費城半導體指數自重挫逾3%收斂至小跌0.2%，帶動台股昨（14）日開高走高，最高達49,059點，尾盤受權值股調節影響，終場漲點收斂至284點，以48,625點收盤，成交量約9,781億元。

外資近三日累計賣超台股達2,375億元，所幸內資及ETF買盤積極；大盤經歷前日回測48,066點後反彈，伴隨月線墊升至47,985點附近，下檔具備支撐，台股挑戰5萬點大關前盤勢反覆籌碼持續沉澱。

多空焦點集中於美國CPI數據及台積電第3季法說展望。儘管台積電第3季營收達1.49兆元創高，但AI供應鏈已提前反映樂觀預期，加上美國對特定AI伺服器供電系統啟動337調查，壓抑高本益比電子股表現。

同時，中東衝突推升油價破百、美債殖利率居高，中國DRAM龍頭宣稱DDR5技術突破引發美韓記憶體股修正等變數干擾，後續應觀察AI基建需求變化，評估企業獲利上修動能。

投資建議

近期盤面明顯呈現高估值AI股與低基期類股輪動現象。當漲多的AI硬體、記憶體與高評價題材股遭遇籌碼調節，具備財報轉機、低本益比與高現金殖利率優勢的塑化、油電燃氣、貨櫃航運及大型金控族群，接棒成為投信等內資法人資金停泊避風港；CPO矽光子與先進封裝設備等具實質認證進展的次族群，亦在盤面震盪中突圍。

短線走勢取決於台積電法說會對2027年先進製程與資本支出指引，此外，還有國際變數如美國CPI數據、油價波動及外資賣壓何時收斂。選股建議採取「電子核心，搭配傳產轉機與防禦」配置策略，避免過度追逐單一題材。

電子核心可趁盤勢拉回時，布局受惠資本支出預期、具實質訂單與現金流支撐的晶圓代工龍頭股，CoWoS先進封裝、CPO光通訊及高階PCB供應鏈等；傳產轉機則可順應輪動，配置獲利大幅改善、位階偏低的塑化；防禦部位則可配置高殖利率金融族群，兼顧下檔保護與輪動契機。

費城半導體 美股 台股

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布局陸股ETF 留意風險

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九檔美股ETF 創高價

美股進入第3季財報季，盤面轉趨震盪整理，但仍有九檔美股ETF率先創新高。展望後市，市場焦點將由AI資本支出規模，逐步轉向企業獲利成長與投資效益的實際展現。投信法人建議，企業獲利支撐美股基本面，美股ETF逢回可布局。

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