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亞股伺機而動 群益投信：聚焦科技、工業、非必須消費

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍認為，從估值來看，目前MSCI亞太不含日本指數本益比僅10.5倍，明顯低於歐美股市，兼具評價優勢與長線投資價值。產業面來看，AI應用拓展帶動AI硬體需求，後續看好具缺貨題材、訂單能見度高，且受惠AI長期成長趨勢的科技、工業、非必須消費產業。操作可分批布局以待行情發動，同時密切追蹤總經動能及企業財報變化，以利汰弱留強。

受惠於全球AI需求殷切，亞洲科技產品出口與資本支出顯著增加，帶動區域2026、2027兩年GDP年增率上看4.8%、4.7%。雖然地緣政治風險加重通膨壓力，但部分亞太國家已啟動升息並逐步接近本輪利率目標，加上各國推行緩和物價政策，預估後續升息空間有限。

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