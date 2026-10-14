快訊

「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

聽新聞
0:00 / 0:00

9月盤勢震「短退長進」！當沖客退場 存股、ETF被動投資族穩盤

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

臺灣證券交易所9月集中市場數據，台股盤面呈現明顯的「短退長進」結構性轉變。隨著市場波動加劇，短線投機氣氛降溫，儘管9月大盤仍上漲3.93%但當沖成交值占比與成交量周轉率雙雙走滑；不過，以中長線布局為主的定期定額投資金額仍繳出365.7億元水準，改寫歷史單月第三高紀錄，帶動單月有交易戶數逆勢攀升至542.7萬戶，顯示內資散戶與長線存股資金支撐力道依舊穩固。

數據顯示，9月集中市場成交量周轉率降至11.16%，較8月的12.84%減少1.68個百分點。在短線籌碼方面，當沖交易熱度明顯降溫，9月當沖成交值占比降至38.31%，月減2.68個百分點，跌破40％水位；平均每日當沖戶數更從8月的19.37萬戶，下滑至17.57萬戶，單月蒸發約1.8萬戶，反映高檔震盪整理之際，短線客出手趨於謹慎。

與短線降溫形成鮮明對比的是，長線被動投資與存股熱潮持續火熱。9月ETF成交值占比升至7.05%，較8月的6.46%增加0.59個百分點，重回7%之上。

此外，備受市場關注的定期定額投資金額，9月達到365.7億元，雖然較8月的368.7億元微幅下滑約3億元，但力道依然驚人，僅次於今年6月創下的375.2億元歷史新高及8月的次高紀錄，穩居台股史上單月「第三高」。

從市場參與結構來看，9月集中市場有交易戶數達542.7萬戶，較8月的529萬戶一口氣增加13.7萬戶，顯示雖然當沖客減少，但一般投資人進場交易的廣度仍維持在高檔。

在投資人類別占比方面，9月自然人成交值比重微幅回升至51.11%（8月為50.92%），外資成交值比重則微降至38.4%（8月為38.84%）。市場法人分析，9月外資買盤動向相對保守，內資散戶與存股族扮演盤面關鍵穩定力量，整體市場結構已逐步從單純追求短沖轉向「穩健存股、配置ETF」的長期投資策略。

ETF 存股 當沖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月台股有交易戶數542.7萬戶 月增13.7萬戶

國民ETF熄火？0050定期定額戶數罕見下滑 投資人9月改抱這幾檔

五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

與152萬股民作對！外資9月暴賣0050 網直指：又賣飛了

相關新聞

9月盤勢震「短退長進」！當沖客退場 存股、ETF被動投資族穩盤

臺灣證券交易所9月集中市場數據，台股盤面呈現明顯的「短退長進」結構性轉變。隨著市場波動加劇，短線投機氣氛降溫，儘管9月大盤仍上漲3.93%但當沖成交值占比與成交量周轉率雙雙走滑；不過，以中長線布局為主的定期定額投資金額仍繳出365.7億元水準，改寫歷史單月第三高紀錄，帶動單月有交易戶數逆勢攀升至542.7萬戶，顯示內資散戶與長線存股資金支撐力道依舊穩固。

外資賣超200億元卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

台股14日一度大漲超過700點，但尾盤漲勢縮小，收在48,625.83點，上漲284.52點，漲幅0.58%，成交量9,286.24億元，三大法人續賣超153.97億元。

台股明年漲不漲？施羅德看好一個原因 強調拉回即是買點

人工智慧（AI）崛起帶動台灣上市櫃公司交出亮眼業績，基本面成為台股上漲最強底氣，同時也是台股強勢能否延伸至2027年的關鍵。今年來台股基金績效亮眼的施羅德投信指出，目前多數機構預估台灣企業2027年獲利成長率約30%，但根據施羅德訪查供應鏈發現，年成長率有上修空間，以長線角度而言，現在依然是進場點，尤其是遇到市場拉回修正時更是逢低布局的好機會。

台積電明法說卻只有投信站買方 三大法人賣超近154億元

台股14日一度大漲超過700點，但尾盤漲勢縮小，收在48,625.83點，上漲284.52點，漲幅0.58%，成交量9,286.24億元，三大法人賣超153.97億元。

外資賣超200.37億元 砍南亞科2.29萬張居首

台股今天上漲284.52點，收在48625.83點，成交值新台幣9286.24億元。外資賣超200.37億元，賣超南亞科...

AI熱潮吹出「近因偏誤」 專家示警：台灣投資人報酬預期飆至17.8%

受惠全球人工智慧（AI）狂潮與台股的歷史性漲幅，台灣投資人的理財熱情持續攀升。然而，根據法盛投資管理最新發布的調查顯示，在亮眼市況的背後，台灣投資人正陷入「近因偏誤」（Recency Bias），對未來的報酬預期大幅拉高，卻也與自身的真實風險承受能力產生明顯落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。