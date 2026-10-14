9月盤勢震「短退長進」！當沖客退場 存股、ETF被動投資族穩盤

臺灣證券交易所9月集中市場數據，台股盤面呈現明顯的「短退長進」結構性轉變。隨著市場波動加劇，短線投機氣氛降溫，儘管9月大盤仍上漲3.93%但當沖成交值占比與成交量周轉率雙雙走滑；不過，以中長線布局為主的定期定額投資金額仍繳出365.7億元水準，改寫歷史單月第三高紀錄，帶動單月有交易戶數逆勢攀升至542.7萬戶，顯示內資散戶與長線存股資金支撐力道依舊穩固。

數據顯示，9月集中市場成交量周轉率降至11.16%，較8月的12.84%減少1.68個百分點。在短線籌碼方面，當沖交易熱度明顯降溫，9月當沖成交值占比降至38.31%，月減2.68個百分點，跌破40％水位；平均每日當沖戶數更從8月的19.37萬戶，下滑至17.57萬戶，單月蒸發約1.8萬戶，反映高檔震盪整理之際，短線客出手趨於謹慎。

與短線降溫形成鮮明對比的是，長線被動投資與存股熱潮持續火熱。9月ETF成交值占比升至7.05%，較8月的6.46%增加0.59個百分點，重回7%之上。

此外，備受市場關注的定期定額投資金額，9月達到365.7億元，雖然較8月的368.7億元微幅下滑約3億元，但力道依然驚人，僅次於今年6月創下的375.2億元歷史新高及8月的次高紀錄，穩居台股史上單月「第三高」。

從市場參與結構來看，9月集中市場有交易戶數達542.7萬戶，較8月的529萬戶一口氣增加13.7萬戶，顯示雖然當沖客減少，但一般投資人進場交易的廣度仍維持在高檔。

在投資人類別占比方面，9月自然人成交值比重微幅回升至51.11%（8月為50.92%），外資成交值比重則微降至38.4%（8月為38.84%）。市場法人分析，9月外資買盤動向相對保守，內資散戶與存股族扮演盤面關鍵穩定力量，整體市場結構已逐步從單純追求短沖轉向「穩健存股、配置ETF」的長期投資策略。