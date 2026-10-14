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安聯00412A：AI 供應鏈仍握最強成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美股受到通膨壓力、美債殖利率高檔震盪、油價波動，以及市場對AI資本支出前景雜音等因素干擾，盤勢波動加劇，亞股亦同步承受壓力，在美科技股回檔及油價攀升推升通膨雜音干擾下，台日韓國等科技權重市場普遍回檔。儘管市場擔憂高利率環境延續及產業競爭加劇，短期風險偏好降溫，但也在留意布局契機。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，短期市場受到評價面修正與總經因素干擾，但企業對AI運算能力及基礎設施投資需求仍持續擴大，產業長期成長趨勢並未改變。從基本面來看，AI產業動能依舊強勁，全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，資料中心建置需求穩步成長，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張周期；近期半導體族群股價波動，主要反映市場情緒及評價面調整，而非基本面出現明顯轉弱。

蕭惠中指出，隨著第3季財報陸續揭露，市場焦點將回歸企業營運與獲利表現，特別是晶片設計、先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊及高速網路等領域的接單與獲利狀況；其中，受惠資料中心建置與算力需求持續擴張，AI相關供應鏈包括ASIC、GPU、HBM、先進封裝及800G光模組等關鍵環節，成長動能相對明確，可望成為推動半導體產業獲利成長重要來源。

展望後市，蕭惠中表示，在高利率環境下，市場投資主軸已逐步由資金流動驅動轉向基本面驅動，產業與個股表現分化加劇，選股能力重要性也同步提升。值得留意的是，近期半導體個股走勢差異明顯，市場資金已由過去全面追價，轉向檢視企業獲利品質與成長確定性。

蕭惠中表示，在AI需求帶動下，先進製程、先進封裝、HBM、高速傳輸及光通訊等受惠程度較高的企業，仍展現穩健的基本面與獲利成長潛力；相較之下，與AI關聯度較低或終端需求復甦較為緩慢的族群，表現則相對承壓。

安聯投信表示，整體而言，面對市場震盪、利率變數及地緣政治風險干擾，與其預測短期市場高低點，不如聚焦企業基本面與長期產業趨勢。隨著AI應用持續深化、企業獲利成長動能延續，具備技術領先優勢、產業競爭力及長期成長潛力的半導體與科技企業，仍有望成為驅動下一階段市場表現的重要力量。

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