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證交所攜手元大證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所攜手元大證券共同舉辦推動優質企業啓航資本市場交流會(左至右)證交所上市一部副經理張雪真、證交所上市一部經理陳怡成、元大證券資深副總江淑華及元大證券業務副總陳秀梅。臺灣證券交易所／提供
臺灣證券交易所攜手元大證券共同舉辦推動優質企業啓航資本市場交流會(左至右)證交所上市一部副經理張雪真、證交所上市一部經理陳怡成、元大證券資深副總江淑華及元大證券業務副總陳秀梅。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所攜手元大證券，10月13日在台北寒舍艾美酒店舉辦2026年度優質企業啟航資本市場交流會，邀請不同產業及規模的企業代表參與，透過上市制度介紹與面對面交流，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並善用資本市場資源，支持企業長期發展與全球布局。

證交所上市一部經理陳怡成致詞表示，台灣資本市場展現強勁韌性與活絡度，上市公司總市值已超過161兆元，在全球主要交易所中名列前茅。台灣資本市場具備完整的產業聚落與活絡的交易動能，為企業籌資及成長提供有力支持。證交所持續因應企業需求與市場發展，除完善制度與法規外，亦配合政府推動亞洲資產管理中心的政策方向，營造更有利於企業發展與投資人參與的友善環境。

元大證券資深副總江淑華致詞時表示，進入資本市場是企業邁向下一階段發展的重要契機，除可拓展籌資管道，亦有助於提升企業知名度、健全公司治理及延攬優秀人才。元大證券將持續發揮資本市場專業，攜手證交所協助優質企業規劃上市，透過本次經驗分享與相互交流增進彼此了解，共同探討企業發展與資本市場運用的契機。

這次活動先由證交所介紹台灣資本市場發展現況與優勢，並就企業申請上市之流程及相關重點進行說明，藉由匯聚不同產業及規模的企業代表，深化企業上市制度及實務議題的互動，現場氣氛熱絡。

展望未來，證交所將持續因應國家政策與產業發展趨勢，優化資本市場制度與服務動能，協助更多優質企業進入資本市場，進一步提升臺灣資本市場的國際能見度與競爭力。

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