國泰證券10月投資觀點：AI 熱潮進入驗收期 產業鏈迎接新商機

時序進入第4季，市場焦點逐漸從利率政策轉向企業獲利表現，AI投資能否進一步創造實質獲利，也成為投資人關注重點。國泰證券觀察，美國經濟在上半年強勁成長後，近期消費與就業數據略有降溫，反映經濟逐漸回到較穩健的成長步調。由於薪資成長放緩與生活成本維持高檔，未來消費成長速度可能趨於溫和，因此市場也更加關注企業投資能否接棒支撐經濟成長，其中AI相關支出更成為重要觀察指標。

美國經濟成長速度雖較上半年趨緩，但AI相關投資動能仍持續增溫。高盛近期上修2026至2028年全球半導體設備投資預估，顯示晶片製造廠持續擴產，高效能運算與先進製程需求依然強勁。同時，AI運算架構也逐漸從過去以GPU為核心，發展至更多ASIC（客製化AI晶片）與多元運算方案，反映AI相關投資已從單一晶片擴展至更多元的技術與應用領域。

國泰證券認為，隨著企業針對不同AI應用需求採用更有效率的運算方案，市場商機已不再集中於少數科技龍頭，而是逐步擴散至半導體設備、先進封裝、伺服器、雲端服務及相關基礎建設領域，未來受惠產業有望更加廣泛。

相較於美股聚焦AI成長動能，日本市場則持續展現企業改革帶來的長期效益。近期日本企業獲利表現普遍優於市場預期，企業提高股利、實施庫藏股等股東回饋措施逐漸常態化，也吸引國際資金持續關注；另一方面，日本央行升息趨勢有助於金融業獲利表現。在產業配置上，國泰證券建議投資人可持續關注受惠升息的金融股，以及基本面穩健的半導體與科技產業；消費、工業及大型醫療保健等產業亦可作為分散配置方向。

第4季市場雖仍將受到利率變化、政策議題及國際局勢等因素影響，但全球企業獲利成長趨勢並未出現明顯改變。隨著AI投資逐步邁向應用落地與獲利成長階段，市場資金也有望從單一熱門題材擴散至更多受惠產業。

國泰證券建議投資人以中長期角度進行資產配置，除掌握美股科技創新與日本企業改革帶來的成長機會，也可適度納入高評級債券作為穩健收益來源。目前債券市場仍可提供具吸引力的收益機會，有助投資人在追求報酬的同時降低投資組合波動，透過股債分散與分批布局策略，穩健掌握中長期投資契機。