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外資賣超200億元卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股14日一度大漲超過700點，但尾盤漲勢縮小，收在48,625.83點，上漲284.52點，漲幅0.58%，成交量9,286.24億元，三大法人續賣超153.97億元。

外資14日賣超200.37億元，但買超前十名卻幾乎由傳產股包辦，僅仁寶（2324）一檔電子股，其他幾乎都是傳產，中鋼（2002）買超最多，另金融股買超一檔元大金（2885）。

14日傳產股相對強勢，整體走勢強勁，水泥、紡織、電線電纜、化工、橡膠、鋼鐵都上漲，台泥（1101）漲逾2%，紡織的新纖（1409）上漲6%，華新（1605）大漲逾5%，化工的和益（1709）、中纖（1718）上漲逾6%，台橡（2103）漲逾4%。

族群中以塑化為最強，台塑（1301）、台化（1326）漲停亮燈，南亞（1303）大漲逾9%，收349元，再創歷史高；台塑化（6505）拉高走低，小漲0.42%，收119.5元。

統計外資買超前十名，分別是中鋼、台塑、台玻（1802）、復華富時不動產（00712）、華新、台化、中石化（1314）、元大金、陽明海運（2609）、仁寶。外資買超名單明顯向傳產傾斜，且鋼鐵、塑化、電纜、航運都有，但塑化類股仍為最多，台塑、台化、中石化都在榜上，台玻則因玻纖布業績佳，受外資青睞。

外資買超第一名為中鋼，大買7.7萬張，外資已連續買超中鋼四天，中鋼14日股價上漲1.83%，收19.5元，成交量也放大至十萬張。

鋼鐵業進入傳統需求旺季，中鋼10、11月連續兩個月全面調漲盤價，而鐵礦砂原料相對處於低檔，有利於改善毛利率，法人預期中鋼第4季獲利將是今年最好的一季。全球各地區鋼市價格也往上走，美國因關稅政策及供應趨緊，熱軋行情維持高檔向上走勢，亞洲地區受惠鋼材供需正向改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲。

中鋼也跟進連續兩個月調漲盤價，10月主力產品調漲每公噸500至600元；11月熱軋、冷軋及鍍鋅等五項月盤產品再全面調高每公噸900元，兩個月累計漲價1,400至1,500元。但煉鋼成本卻下降，鐵礦砂已由每公噸100美元以上回落至90美元區間，焦煤也由每公噸305美元高點下挫至295美元。

法人認為，中鋼調高盤價，但生產成本下降，另外9月出貨量為今年單月最高，月增25.3%，可望進一步擴大利差空間。

外資賣超前十名。資料來源：證交所 製表／李慧蘭
外資賣超前十名。資料來源：證交所 製表／李慧蘭

外資買超前十名。資料來源：證交所 製表／李慧蘭
外資買超前十名。資料來源：證交所 製表／李慧蘭

鋼鐵股 外資 傳產

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