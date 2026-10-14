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外資賣超200.37億元 砍南亞科2.29萬張居首

中央社／ 台北14日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天上漲284.52點，收在48625.83點，成交值新台幣9286.24億元。外資賣超200.37億元，賣超南亞科2萬2967張最多，買超中鋼7.7萬張居首。

台塑、台化強攻漲停，南亞勁揚逾9%，台塑集團今天走勢強勁，帶動玻璃、電纜、紡織、橡膠、水泥、鋼鐵等傳統產業股上揚，推升大盤止跌回升。

外資及陸資賣超200.37億元，自營商賣超114.71億元，投信買超161.11億元；三大法人合計賣超153.97億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超南亞科最多，有2萬2967張，其餘賣超前10名有京元電子、台塑化、聯電、主動中信台灣收益、台企銀、台新新光金、台亞、永豐金及元大台灣50。

外資買超前10名有中鋼、台塑、台玻、復華富時不動產、華新、台化、中石化、元大金、陽明及仁寶。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國9月消費者物價指數（CPI）即將出爐，台積電線上法人說明會也將登場，都是市場關注重點。

南亞科 外資 南亞

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