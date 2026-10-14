外資賣超200.37億元 砍南亞科2.29萬張居首

人工智慧（AI）崛起帶動台灣上市櫃公司交出亮眼業績，基本面成為台股上漲最強底氣，同時也是台股強勢能否延伸至2027年的關鍵。今年來台股基金績效亮眼的施羅德投信指出，目前多數機構預估台灣企業2027年獲利成長率約30%，但根據施羅德訪查供應鏈發現，年成長率有上修空間，以長線角度而言，現在依然是進場點，尤其是遇到市場拉回修正時更是逢低布局的好機會。

2026-10-14 16:01