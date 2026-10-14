台股明年漲不漲？施羅德看好一個原因 強調拉回即是買點

人工智慧（AI）崛起帶動台灣上市櫃公司交出亮眼業績，基本面成為台股上漲最強底氣，同時也是台股強勢能否延伸至2027年的關鍵。今年來台股基金績效亮眼的施羅德投信指出，目前多數機構預估台灣企業2027年獲利成長率約30%，但根據施羅德訪查供應鏈發現，年成長率有上修空間，以長線角度而言，現在依然是進場點，尤其是遇到市場拉回修正時更是逢低布局的好機會。

施羅德投信董事長謝誠晃14日出席主動施羅德AI台股（00419A）記者會時表示，施羅德在台灣管理的資產規模已達7,000億元，其中3,000餘億元的IPO產品規模占比高達44%，充分展現深耕台灣市場的決心。不僅如此，施羅德已連續五、六年獲得政府代操資格，旗下「施羅德樂活中小基金」今年以來的報酬率更達到約160%，遠超越台股大盤約60%的漲幅。

「在主動式管理的世界裡，就讓績效說話。」謝誠晃強調，施羅德從當初併購台灣的投信，剛起步到如今加速發展，如今再推出「主動施羅德AI台股（00419A）」，這不僅是施羅德在亞洲推出的首檔主動式ETF，也寫下了集團在台發展的新里程碑。

施羅德投信投資長莊志祥補充，施羅德早於1989年在台成立投顧、1991年成為最早且最大的外資之一，並在2008年金融危機時設立投信，一路以實際行動落實對台灣的承諾。

對於台股的潛力，謝誠晃形容，「股市是經濟的櫥窗，台灣的上市公司可以稱為全球AI需求的櫥窗」。就像20年前智慧型手機剛起步時一樣，AI在未來二、三十年將穩居全球關鍵供應鏈的核心，成長動能遠未歇息。

施羅德台股投資團隊主管羅秋華進一步對台股提出第一線觀察，目前各大研究機構對台灣經濟成長率的預估已達10%至11%，且從現有數據看來，明年的經濟成長與上市櫃公司預估維持30%的年成長率，但經施羅德調研後發現，很有機會進一步上修。

就投資而言，羅秋華表示，經過7月籌碼修正後，台股在8至9月震盪回升。目前融資水位雖處於歷史高位，但並未過高；以估值來看，儘管2027年的本益比（PER）已接近五年平均值的合理水準，但這屬於研究單位線性推估的結束，台股還是有投資空間。

台、韓股均為今年亞洲飆股，但南韓股市經歷估值修正後，近期再度因中國大陸長鑫存儲宣布完成記憶體新的單元架構「4F²」設計而飽受衝擊。羅秋華指出，台灣的產業結構與南韓不同，南韓多由記憶體漲價帶動，屬於稀缺性驅動，一旦稀缺性消失，價格就會下滑；而台灣如台積電（2330）等企業則是來自技術「規格的提升」，例如從5奈米推進至2奈米，競爭門檻與價值持續拉高。因而台股若遇指數拉回修正，反而是長線投資人進場的絕佳良機。

主動施羅德AI台股（00419A）擬任經理人游信凱補充說明，持續看好這波AI趨勢的核心原因在於全球雲端巨頭強攻AI建置，資本支出已全面進入加速期，將為台灣供應鏈帶來龐大的長線紅利。