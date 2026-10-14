台積電明法說卻只有投信站買方 三大法人賣超近154億元

台股14日一度大漲超過700點，但尾盤漲勢縮小，收在48,625.83點，上漲284.52點，漲幅0.58%，成交量9,286.24億元，三大法人賣超153.97億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超200.37億元，投信買超161.11億元，自營商賣超（合計）114.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.10億元，自營商（避險）賣超89.61億元。

台積電（2330）尾盤漲幅收斂，收平盤2,490元，聯發科（2454）收4,475元，下跌1.1%，連續六天走跌，台達電（2308）守住季線，小漲至1,785元。

玻纖布、玻纖紗持續供應緊張，大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔基層板傳出今年第八度漲價，CCL、玻纖布族群整體都大漲，聯茂（6213）大漲逾7%，收856元創新高；騰輝電子-KY（6672）昨跌停，今隨即反彈漲停；南亞（1303）大漲逾9%；台燿（6274）漲逾4%；但台光電（2383）卻收跌。玻纖布方面，台玻（1802）強漲逾8%，富喬（1815）、建榮（5340）上漲逾3%。

日本被動元件龍頭村田製作所傳出考慮追加積層陶瓷電容（MLCC）產能投資，且接單出貨比達1.47，創歷史新高，被動元件股股價點火，大毅（2478）、日電貿（3090）、蜜望實（8043）、金山電（8042）等漲停，華新科（2492）大漲逾8%，國巨*（2327）上漲逾4%。

台塑集團成資金焦點，台塑（1301）、台化（1326）漲停亮燈，南亞大漲逾9%，收349元，再創歷史高；台塑化（6505）則遇獲利賣壓，爆量走低，收119.5元。除了塑化股大漲，傳產股整體走勢強勁，水泥、紡織、電線電纜、化工、橡膠、鋼鐵都上漲，其中台泥（1101）漲逾2%，紡織的新纖（1409）上漲6%，華新（1605）大漲逾5%，化工的和益（1709）、中纖（1718）上漲逾6%，台橡（2103）漲逾4%。