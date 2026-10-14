AI熱潮吹出「近因偏誤」 專家示警：台灣投資人報酬預期飆至17.8%

受惠全球人工智慧（AI）狂潮與台股的歷史性漲幅，台灣投資人的理財熱情持續攀升。然而，根據法盛投資管理最新發布的調查顯示，在亮眼市況的背後，台灣投資人正陷入「近因偏誤」（Recency Bias），對未來的報酬預期大幅拉高，卻也與自身的真實風險承受能力產生明顯落差。

隨著台股今年表現高居亞洲第一強，法盛投資人洞察中心執行董事Dave Goodsell指出，台灣投資人在《2026年亞洲投資人脈動調查》中，對長期實質報酬率（扣除通膨後）的預期竟高達17.8%，相較於2025年調查的9.7%幾乎呈現倍數跳升，也大幅超前台股今年以來的59%漲幅。這正是典型的「近因偏誤」，投資人過度受到眼前亮眼行情的影響，將短期的特殊漲幅視為常態，因而過度推估了未來的獲利空間。

然而，報酬預期與風險承受度出現「兩樣情」，調查指出，雖然投資人期盼高報酬，但高達47%的台灣投資人坦言擔心資產面臨市場波動，此一比例遠高亞洲五個市場（香港、日本、新加坡、南韓及台灣）整體的28%，意味多數投資人的實際風險承受能力，根本不足以支撐高達近18%的報酬目標。一旦市場出現回檔，投資人恐難以承受心理與資產上的雙重衝擊。

AI投資主題崛起、帶來豐厚報酬，但可能也讓亞洲投資人更重視跨區域投資以分散風險，尤其是因這次調查的五個市場中，產業相對高度集中於AI及科技領域。調查顯示，高達93%的台灣投資人認為「跨區域分散投資」的重要性較五年前顯著提升，比率居亞洲受訪市場之冠，且有87%表示若亞洲市場有更多優質上市標的，願意增加投資。此外，台灣投資人的資產類別相當多元，除股票（64%）外，持有黃金（54%）、房地產（47%）及私募股權等另類投資的比率也相當普及。

在工具選擇上，台灣投資人持有ETF的比率高居五個受訪市場之冠。在台灣，61%投資人持有被動式ETF，59%持有主動式ETF，台灣ETF市場的成熟度更是有目共睹。法盛投資管理台灣總經理陳家銘指出， 台灣投資人正在改變投資組合的建構方式。ETF不再只是以低成本參與市場的工具，而是成為投資組合的核心配置，如今主動式ETF的普及程度更幾乎與被動式ETF並駕齊驅。與此同時，投資人持續增加對私募市場及實質資產的配置，反映他們希望在傳統股票及債券以外作進一步分散投資。這些趨勢顯示，台灣投資人的作風日益成熟，對投資組合的期望也愈來愈高。

展望未來，法盛投資管理投資組合顧問Melanie Nguyen表示，目前相對看好美股的成長潛力，對歐股維持中立；而在固定收益商品中，則相對青睞非投資等級債券，有助於兼顧收益與風險平衡。

至於台股，Melanie Nguyen認為，台灣在半導體產業具備技術領先地位，具有AI成長的強勁投資機會。不過，她也提醒，投資人布局台股時，仍須將地緣政治與匯率波動等總體經濟變數納入考量。但若將台股與美股相比，她認為，美股的投資項目更為多元、市場廣大較大，且相對創新。