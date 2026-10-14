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證交所攜手元大證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣證券交易所攜手元大證券，於13日假台北寒舍艾美酒店舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請不同產業及規模的企業代表參與，透過上市制度介紹與面對面交流，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並善用資本市場資源，支持企業長期發展與全球布局。

活動開場由證交所上市一部陳怡成經理致詞表示，台灣資本市場展現強勁韌性與活絡度，目前上市公司總市值已超過新台幣161兆元，在全球主要交易所中名列前茅。台灣資本市場具備完整的產業聚落與活絡的交易動能，為企業籌資及成長提供有力支持。證交所持續因應企業需求與市場發展，除完善制度與法規外，亦配合政府推動「亞洲資產管理中心」的政策方向，營造更有利於企業發展與投資人參與的友善環境。

元大證券江淑華資深副總經理致詞時表示，進入資本市場是企業邁向下一階段發展的重要契機，除可拓展籌資管道，亦有助於提升企業知名度、健全公司治理及延攬優秀人才。元大證券將持續發揮資本市場專業，攜手證交所協助優質企業規劃上市，透過本次經驗分享與相互交流增進彼此瞭解，共同探討企業發展與資本市場運用之契機。

本次活動先由證交所介紹台灣資本市場發展現況與優勢，並就企業申請上市之流程及相關重點進行說明，藉由匯聚不同產業及規模之企業代表，深化企業上市制度及實務議題之互動，現場氣氛熱絡。展望未來，證交所將持續因應國家政策與產業發展趨勢，優化資本市場制度與服務動能，協助更多優質企業進入資本市場，進一步提升台灣資本市場的國際能見度與競爭力。

元大證券 證交所 資本市場

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