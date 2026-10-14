靜待美 CPI、台積電法說會 台股收盤漲284點、49,000點得而復失

台股14日收盤上漲284.52點、漲幅0.59%，終場以48,625.83點作收，成交量9,286億元；台積電（2330）收平盤價2,490元。

今日成交金額大且走高為：南亞（1303）、國巨*（2327）、金像電（2368）、富喬（1815）、台塑（1301）、台燿（6274）、台玻（1802）、台達電（2308）及禾伸堂（3026）；成交金額大且疲軟者則為：大立光（3008）、南亞科（2408）、京元電子（2449）、緯穎（6669）、玉晶光（3406）、世芯-KY（3661）、高力（8996）、萬潤（6187）及長榮（2603）。

群益投顧表示，中東局勢仍持續動盪，油價居高不下，引發連鎖效應，受國際政經局勢干擾，台股盤勢近日震盪；不過，今年來台股ETF平均每月淨流入約1,300億元，可留意投信近日積極布局個股。美國337調查鎖定Google TPU使用的垂直供電模組，預測審理期間約一年半、於2028年上半年判決結果出爐；研判對近期台股影響有限；市場預測台股企業2026年獲利可望成⻑53%，2027年與2028年分別為24、23%。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資仍將是支撐台股的重要結構性成長動能。不過，部分成長類股歷經前波強勢表現後，評價面也同步墊高，未來市場與產業表現分化可能加劇，主動策略及多元化配置更顯重要。

廖本隆指出，00984A持續採取多重策略（Multi-Strategy）投資架構，目前以金融股作為最大產業配置，以提升投資組合多元性；同時布局晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等AI供應鏈領域，掌握產業長期成長契機。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人郭勁甫表示，在總經干擾因素逐步淡化後，市場焦點再度回歸AI、半導體及企業獲利基本面。投資策略將持續聚焦AI供應鏈，布局受惠AI伺服器需求成長、產業趨勢明確且獲利能見度高的企業，同時兼顧EPS成長潛力與長期競爭優勢。

郭勁甫認為，聯準會利率政策、美國長天期公債殖利率走勢，以及地緣政治因素對油價與通膨的影響，仍是市場主要觀察變數。在高利率與高評價並存的環境下，市場將更加重視企業獲利驗證，資預期持續集中於營收與EPS成長能見度較高的AI相關企業，產業與個股表現分化趨勢也將持續深化。