半導體族群本季動能仍佳 法人持續唱旺這幾檔

人工智慧（AI）、高速運算（HPC）需求強勁，帶動晶圓代工、封測、矽智財、半導體設備耗材等族群9月營收大多符合或優於預期，法人看好，第4季半導體產業營收成長動能仍佳，AI族群可望延續季增，消費性電子相對平淡。

隨半導體產業中長期成長力道可期，法人點名看好，AI相關及擴產需求族群，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）、帆宣（6196）、致茂（2360）、中砂（1560）、創意（3443）等標的。

大型本國投顧分析，以晶圓代工產業來看，第3季整體營收大致符合預期，預估第4季營收仍可季增約一成幅度，7奈米以下先進製程稼動率維持強勁，主要受惠GPU、ASIC等需求持續熱絡

成熟製程方面，尤其40奈米以上及8吋晶圓則拜台積電及整合元件大廠成熟訂單外溢轉移、AI伺服器對電源管理IC需求提升，帶動稼動率回升，進入長期結構性獲利上升周期。

法人指出，矽智財族群隨AI、HPC應用成熟及ASIC開案需求強勁，預估第4季整體營收季增率可望放大為15%至20%，其中，創意受惠美系雲端服務供應商（CSP）客戶CPU訂單放量，營收可望續創新高，帶動獲利同步水漲船高。

GPU、ASIC、CPU等AI、HPC相關封裝需求持續暢旺，法人預期，封測族群第4季整體營收可望更上一層樓，尤其AI基礎建設硬體需求帶動未來1至2年產能吃緊，日月光投控、京元電子等長期營運展望正向，旺矽、精測亦拜新增產能開出，營運動能續強。