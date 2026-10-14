台積電領軍 台股開高走高收復49,000點大關 法人：台股嘗試回穩

美股昨夜走弱，但日韓股市14日早盤聯袂彈升，帶動亞股氣氛回溫。台股開盤上漲41.33點、報48,382.64點，隨後在台積電（2330）站回2,535元關卡、衝上2,525之上，帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、致茂（2360）、智邦（2345）等電子要角走揚，加上南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）等塑化股續強，大盤漲點一度擴大至508.22點，來到48,849.53點。盤面友達（2409）、國喬（1312）、南亞交投相對熱絡。

2026-10-14 09:25