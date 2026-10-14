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台積電領軍 台股開高走高收復49,000點大關 法人：台股嘗試回穩
美股四大指數13日全數下跌，以道瓊工業指數下跌0.3%較重，不過跌幅都很小，加上亞股主要股市多數上漲，台股14日開高走高，盤中最高上漲717點至49,059點，一度收復49K關卡。台積電（2330）領軍上攻，盤中最高上漲45元至2,535元。
法人指出，受到美股科技股續弱拖累，台股昨日開低走低回測月線，尾盤跌幅收斂留下影線，終場大跌960點作收。盤面強勢類股為塑膠、航運、金融、光學鏡片、電信服務等族群。美股科技股小跌，台指期夜盤及台積電ADR等都上揚，加上八大公股行庫進場護盤，大盤今日將嘗試回穩。台股在十日線與月線間，嘗試回穩，操作上建議逢低承接營運持續成長、股價相對強勢、法人連買股。做多可留意：AI相關、CCL及金融股。短線避開弱勢的PA、MCU股。
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