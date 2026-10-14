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台股會破50,000點？ 5家公股金融機構董事長舉手認同
台股到底會不會上50,000點成為今天立委質詢的問題，有五家公股行庫董事長在答覆立委羅明才質詢時，舉手認同台股接下來會上50,000點。
羅明才表示，每家公股行庫都有自營的部位，台股每次碰到50,000點都會近關情怯，一直突破不成甚至成為美國外資的提款機，日前還創史上第二高的大賣出紀錄，對於五位董事長舉手認為台股會破50,000點，羅明才也這麼認為，他強調台灣的經濟成長率是雙位數，遠遠超越新加坡的五%、香港三%、日本不到一%，而且台積電漲一點等於台股漲8點，所以台股一定會突破50,000點。
不過，羅明才也指出，台股上50,000點的同時，民眾的生活壓力也非常大，他直接舉雞腿便當為例，已經從一個70元漲了一倍多，實在很辛苦。台灣現在變成K型社會，今年的稅收和經濟成長率一直成長，民眾卻是兩種心情。
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