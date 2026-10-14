貝萊德：加碼美國公債 掌握收益機會

貝萊德智庫指出，隨著殖利率走高、提升潛在報酬，將美國公債由中立調高到「加碼」，尤其偏好短天期債券，部分資金來自將美股由「加碼」調降至中立。

貝萊德分析，殖利率走高，加上市場對聯準會（Fed）緊縮的預期可能過度，讓貝萊德有空間結束對美國公債的減碼立場。過去六年的大部分時間，減碼美國公債一直是貝萊德的核心立場。

同時，貝萊德也建議獲利了結，將美股調降至中立，以因應 AI 建置過程中可能出現的波動，並縮小對日本公債的減碼幅度。貝萊德對 AI 基本面的信念不變，在美股中也仍偏好 AI 相關標的。

依目前美國公債的殖利率水準來看，貝萊德的分析顯示，未來 12 個月內，殖利率還有 75 個基本點（即0.75個百分點）的上升緩衝，超過這個幅度，總報酬才會轉為負值。這支持貝萊德增加美國公債的配置，尤其是短天期。貝萊德認為，市場對Fed緊縮的預期在公債短端最有回落空間。

貝萊德也將維持兩年的美股加碼立場調降至中立，作為調升美國公債的資金來源。美國期中選舉可能使市場波動加劇，因為投資人將重新評估 AI 政策可能的走向。

貝萊德認為，即使 AI 的基本面沒有轉弱，但市場情緒仍可能轉向，計入更多不確定性與阻力。這是一項短期的風險管理調整，反映在當前波動劇烈的總體經濟與市場環境中，投資人必須更加靈活。整體來說，貝萊德是在管理短期風險，而非改變核心信念。