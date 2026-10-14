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陸 CCL 龍頭建滔漲價 法人按讚台光電、聯茂等供應鏈
陸系CCL龍頭建滔宣布，因薄型玻纖布需求旺盛，上游玻纖布與玻纖紗供應吃緊，2116（含）以下薄布製成的CCL與PP即日起調漲15%，為2026年第八度調價；日系松下亦通知客戶，部分一般多層板用CCL自2027年1月起調漲200%。
法人機構表示，兩大廠相繼調價，顯示中低階材料供需失衡延續，上游議價能力維持強勢，CCL廠得以持續超額轉嫁；松下大幅調價亦形同淡出一般材料市場，將進一步釋出轉單需求。高階材料方面，AI伺服器平台持續升級，加上800G／1.6T光模組與交換器需求放量，M8以上高階材料占比持續提升；在新增產能有限下，CCL產業可望同步受惠出貨成長、產品結構優化與報價上調，毛利率改善及獲利上修趨勢有望延續。
個股方面，台光電（2383）為CCL族群首選，看好其高階材料技術與AI客戶布局領先同業，為規格升級最直接的受惠者，預估今、明年每股獲利（EPS）為124.7元、231.9元。
中低階CCL方面，短期持續看好騰輝電子（6672）與聯茂（6213）；騰輝電子受惠外溢訂單增加與漲價效益，預估今、明年EPS為19.5元、40.7元，聯茂則受惠通用伺服器需求回升，不過，分析師強調，中低階CCL仍需留意2027年漲價循環趨緩的風險。
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