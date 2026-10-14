快訊

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

兩款HomeView同價卻有差！外媒揭隱藏規格 選這款恐多花錢

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電衝2,535元！台股開高反彈逾500點重返48,800關 台塑四寶續強

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股昨夜走弱，但日韓股市14日早盤聯袂彈升，帶動亞股氣氛回溫。台股開盤上漲41.33點、報48,382.64點，隨後在台積電（2330）衝上2,535元之下，帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、致茂（2360）、智邦（2345）等電子要角走揚，加上南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）等塑化股續強，大盤漲點一度擴大至508.22點，來到48,849.53點。盤面友達（2409）、國喬（1312）、南亞交投相對熱絡。

美股四大指數昨夜全面收低，費半指數跌0.23%、連5個交易日收黑，美光下跌3.6%、應用材料重挫近7%，市場憂心記憶體與晶片產業競爭升溫。金融股方面，花旗、高盛、富國銀行與摩根大通財報多優於預期，股價卻仍走低，反映市場對財報表現期待偏高；蘋果盤中則創下348.15美元新高。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.17%%；台指期盤後上漲363點，收在48,755點。

盤面上，五大權值股多開高，僅聯發科（2454）開平盤4,525元。另，台積電開高15元、報2,505元，台達電開1,790元、鴻海開241.5元、日月光投控（3711）開755元。

類股方面，塑化、玻陶、水泥、其他電子等漲幅居前，金融、居家生活、食品等相對疲弱。

回顧台股13日表現，集中市場指數下跌960.65點、收48341.31點，成交值放大至近1.13兆元。三大法人賣超1,976.41億元，其中，外資賣超1,652.91億元，自營商賣超（合計）569.76億元，投信則買超246.25億元。此外，台北外匯市場新台幣兌美元收32.085元，重貶1.9角。

法人指出，台股短線漲多整理，月線為重要支撐，後續關注美國CPI數據及台積電法說會能否提振市場信心。操作上建議逢回布局AI概念、業績題材及營收動能股。

台塑 台塑四寶 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股一度急殺900點！台積電2,500元警報響 台塑、金控股相對抗跌

費半重挫拖累台股早盤跌逾930點 台積電法說倒數、聚焦2027年展望

投信大買238億元也扛不住！外資狂砍1,653億元 三大法人賣超近2,000億

科技股回檔 台股盤中跌逾千點回測48000關

相關新聞

台積電衝2,535元！台股開高反彈逾500點重返48,800關 台塑四寶續強

美股昨夜走弱，但日韓股市14日早盤聯袂彈升，帶動亞股氣氛回溫。台股開盤上漲41.33點、報48,382.64點，隨後在台積電（2330）站回2,535元關卡、衝上2,525之上，帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、致茂（2360）、智邦（2345）等電子要角走揚，加上南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）等塑化股續強，大盤漲點一度擴大至508.22點，來到48,849.53點。盤面友達（2409）、國喬（1312）、南亞交投相對熱絡。

台股多頭回歸 要看四要素

台股昨（13）日重挫960點，加上匯市爆歷史天量、新台幣重貶，市場氛圍轉空，法人指出，台股多頭回歸再次上攻要看四大指標，包括台積電法說會明顯優於預期、技術面守住月線、美通膨降溫，外資轉向，若能達成多數指標，台股10月中旬就有機會轉攻向上。

外資大撤退 股匯遇亂流…台股公股救援單日買超412億元

台股昨（13）日浮現恐慌性賣壓，開低走低，盤中一度重跌1,235點，直接回測48K整數支撐。外資殺紅眼，賣超1,652.9億元改寫史上第三大，幸賴公股券商、投信等國家隊進場護盤，終場險守48K。

櫃買明年搬家 考慮兩地點

櫃買中心現址租約將於2027年6月到期，正緊鑼密鼓尋找新辦公室。由於搬遷事關重大，櫃買中心預計一個月內拍板定案。目前已傳出兩個可能地點，包括自來水博物館附近大樓、富邦信義A25；惟櫃買強調，還在評估中，希望一個月內拍板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。