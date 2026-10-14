台積電衝2,535元！台股開高反彈逾500點重返48,800關 台塑四寶續強

美股昨夜走弱，但日韓股市14日早盤聯袂彈升，帶動亞股氣氛回溫。台股開盤上漲41.33點、報48,382.64點，隨後在台積電（2330）衝上2,535元之下，帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、致茂（2360）、智邦（2345）等電子要角走揚，加上南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）等塑化股續強，大盤漲點一度擴大至508.22點，來到48,849.53點。盤面友達（2409）、國喬（1312）、南亞交投相對熱絡。

美股四大指數昨夜全面收低，費半指數跌0.23%、連5個交易日收黑，美光下跌3.6%、應用材料重挫近7%，市場憂心記憶體與晶片產業競爭升溫。金融股方面，花旗、高盛、富國銀行與摩根大通財報多優於預期，股價卻仍走低，反映市場對財報表現期待偏高；蘋果盤中則創下348.15美元新高。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.17%%；台指期盤後上漲363點，收在48,755點。

盤面上，五大權值股多開高，僅聯發科（2454）開平盤4,525元。另，台積電開高15元、報2,505元，台達電開1,790元、鴻海開241.5元、日月光投控（3711）開755元。

類股方面，塑化、玻陶、水泥、其他電子等漲幅居前，金融、居家生活、食品等相對疲弱。

回顧台股13日表現，集中市場指數下跌960.65點、收48341.31點，成交值放大至近1.13兆元。三大法人賣超1,976.41億元，其中，外資賣超1,652.91億元，自營商賣超（合計）569.76億元，投信則買超246.25億元。此外，台北外匯市場新台幣兌美元收32.085元，重貶1.9角。

法人指出，台股短線漲多整理，月線為重要支撐，後續關注美國CPI數據及台積電法說會能否提振市場信心。操作上建議逢回布局AI概念、業績題材及營收動能股。