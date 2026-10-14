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台指期夜盤上揚 法人：台股可望回穩

中央社／ 台北14日電

美股主要指數全面收低，與台股關聯性高的費半指數下跌27.99點，跌幅約0.23%。法人表示，台股13日下挫960.65點，收在48341.31點，台指期夜盤上漲363點，台股今天可望回穩。

受到亞股因人工智慧（AI）投資熱潮引發疑慮而回落影響，美股主要指數13日收低。道瓊工業指數下跌180.45點，跌幅0.35%；標普500指數下跌1.79點，跌幅0.02%；那斯達克指數下跌41.52點，跌幅0.15%；費城半導體指數下跌27.99點，跌幅0.23%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.17%。

國內外產業訊息方面，晶圓測試廠京元電13日公告，董事會決議與輝達（NVIDIA）簽訂客戶預付款協議，深化與輝達長期合作關係，擴充美國測試產能，挹注中長期營運成長動能。

半導體封測廠矽格13日公告，子公司矽格聯測以新台幣21.88億元得標，購置建漢科技竹科廠房。矽格指出，集團購置廠房因應美系客戶在人工智慧（AI）相關高效能運算晶片市場的強勁需求。

雷虎科技在美國陸軍協會年度展會與密西根州經濟發展公司（Michigan Economic DevelopmentCorporation，MEDC）簽署合作備忘錄。雷虎規劃結合台灣無人機供應鏈與美國技術及製造資源，推進台美無人系統產業合作。

法人 台股 台指期

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