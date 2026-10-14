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外資大撤退 股匯遇亂流…台股公股救援單日買超412億元
台股昨（13）日浮現恐慌性賣壓，開低走低，盤中一度重跌1,235點，直接回測48K整數支撐。外資殺紅眼，賣超1,652.9億元改寫史上第三大，幸賴公股券商、投信等國家隊進場護盤，終場險守48K。
雖台股短線遇亂流，但法人仍樂觀看好10月行情將倒吃甘蔗。綜合華南投顧董事長呂仁傑及台新投顧總經理黃文清看法，台股企業獲利明年預估仍有二至三成的增長，預期10月這波修正過後，最遲11月還是會向上，台股第4季仍正向看待，預期有機會挑戰5萬點，且上看53,000點。
中東戰事再度升溫、美國總統川普按讚強勢美元，加上長鑫存儲完成記憶體新單元架構「4F²」設計，引發全球記憶體股大賣空，昨日衝擊亞股除陸股外，普遍重挫，韓股再度觸發熔斷。
台股昨日開低後接連失守49K整數大關及5日、10日均線，一度逼近48K關卡，最低下探48,066點，終場下跌960點收48,341點，跌幅1.9%，成交量升至1.2兆元，呈現帶量下殺格局。台積電下跌50元收最低至2,490元，跌破2,500元關卡。
外資在期現貨同步做空，現貨大賣1,652.9億元，連五賣，累計賣超突破3,000億元，達3,130.4億元，並在台指期加空4,433口至87,239口。自營商也賣超569.7億元，惟投信買超246.2億元，可見散戶見台股大跌，透過ETF進場逢低承接意願強烈，三大法人合計賣超1,976.4億元。
除投信資金進場，八大公股行庫更是豪擲412.5億元大舉護盤，單日買超飆上「歷史次高」。
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