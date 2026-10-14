台股多頭回歸 要看四要素

台股昨（13）日重挫960點，加上匯市爆歷史天量、新台幣重貶，市場氛圍轉空，法人指出，台股多頭回歸再次上攻要看四大指標，包括台積電法說會明顯優於預期、技術面守住月線、美通膨降溫，外資轉向，若能達成多數指標，台股10月中旬就有機會轉攻向上。

綜合華南投顧董事長呂仁傑及台新投顧總經理黃文清的分析，首先，台積電（2330）法說會必須明顯優於預期。包括毛利率、資本支出、未來在德州的布局等，尤其是股價在整理盤時，利多一定要更明顯，才能穩定軍心。若是台積電法說會能報佳音，台股就有機會先穩下來。

再從技術面觀察，大盤昨日跌破10日線，摜破10月5日大量低點48,574點、5日線同步下彎，成交量更爆出逾兆元巨量，上檔套牢壓力逐步顯現，短線需緊盯48,000點防線，至少月線關卡47,863點要能守住，方有機會打底反彈。

第三，14日美國將公布消費者物價指數（CPI），15日將公布生產者物價指數（PPI），若相關通膨參考數據能降溫，有助聯準會不必急於升息。

最後是外資轉向。外資現貨昨日大賣1,652.9億元，且連五日賣超累計達3,130.4億元，期貨淨空單增加4,433口，又飆高至87,239口。