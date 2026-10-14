櫃買明年搬家 考慮兩地點

櫃買中心現址租約將於2027年6月到期，正緊鑼密鼓尋找新辦公室。由於搬遷事關重大，櫃買中心預計一個月內拍板定案。目前已傳出兩個可能地點，包括自來水博物館附近大樓、富邦信義A25；惟櫃買強調，還在評估中，希望一個月內拍板。

櫃買中心在台北古亭捷運站附近的大都市國際中心，租賃11、12、15、16樓四個樓層，自1997年進駐後，已經近30年，房東幾度易主。現任房東有意出售，櫃買中心原本有意直接買下目前承租的辦公空間，但雙方對合約條款有部分意見分歧，加上大都市國際中心屋齡也已經超過30年，以後可能還會面臨都更搬遷，且未來櫃買中心將遷入北門金融中心大樓，屆時又要處分。種種考量之下，櫃買中心決定另覓新辦公地點，目前已積極洽談。

目前傳出的櫃買中心新址有二，一為富邦信義A25園區，位於陶朱隱園對面，是兩年新的辦公大樓，空間足夠，離證交所也近；但信義區租金價格不低，成本將高於中正區現址。另一處位於公館的自來水博物館附近，也是新大樓，但可承租空間不足，若租下，必須再尋地點分租。

櫃買中心表示，地點都還在洽談中，在簽約前，都可能有變化，也不排除有其他可能。考量搬遷涉及辦公空間、資訊設備及交易系統等工程規劃、施工，希望一個月內確定新址。