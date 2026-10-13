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櫃買、勤業眾信挺新竹新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為促進與新創企業對談並發揮創櫃板平台功能，櫃買中心攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於8日舉辦新竹地區新創小聚。

本次活動邀請到多位企業負責人參與，涵蓋精密3D立體線路製造、影像流程管理與自動化整合，以及全景視覺管理平台等領域。參與企業於會中分享核心價值與技術，並了解創櫃板輔導資源，現場交流熱絡，有效強化創新生態圈的凝聚力。

櫃買中心長期深耕中小微企業與新創培育，鼓勵企業以創櫃板為起點，穩健邁向興櫃及上櫃等資本市場，而創櫃板制度正是協助企業在品牌發展初期提升知名度與信任度的重要平台。

此次交流活動中，櫃買中心新創發展部組長何藹然深入介紹創櫃板制度、登錄流程與輔導資源內容，勤業眾信聯合會計師事務所專業團隊亦於會中分享如何提供會計及內部控制制度諮詢，以及協助企業成功銜接資本市場的寶貴經驗。

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