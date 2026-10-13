創新板交流會 回響熱

由臺灣證券交易所與勤業眾信聯合會計師事務所共同主辦的「引領創新，嶄露頭角」台灣創新板（tib-創）交流會近日於台北舉行，吸引18家企業代表共同出席，出席公司產業涵蓋半導體、數位雲端、資訊服務、汽車工業、電機機械及生技醫療等相關前瞻產業。

活動聚焦創新板優勢，證交所如何協助具創新特質之前瞻企業提早進入資本市場，另邀請創新板公司富田-創（4590）分享登上創新板之實務經驗，在場與會公司交流熱絡。

證交所董事長林修銘指出，台灣資本市場在半導體與科技產業供應鏈帶動下展現穩健成長，台股總市值已突破百兆元並位居全球前列。因應近期AI與數位科技浪潮，證交所將台灣創新板定位為平行主板，建構符合創新企業成長之資本市場機制；截至今年9月底，已有31家具關鍵技術與成長潛力的企業在創新板掛牌，且其中過半數企業於申請上市時即具獲利能力。

林修銘進一步表示，證交所支持創新企業走入資本市場，更將服務延伸至企業上市前後，提供客製化輔導、國家級智庫研究報告及造市措施等多元服務，期盼透過台灣創新板，把資本、創新與產業更緊密地串聯起來，讓資本市場成為支持企業成長的重要力量，培育具國際競爭力的創新企業，落實打造「亞洲那斯達克」的長期目標。

勤業眾信總裁柯志賢指出，創新決定企業能走多快，而健全的治理與資本市場，則能支持企業走得更穩、更遠。AI已快速走入企業經營核心，從資料取得與授權、著作權歸屬、到營業秘密與其他智慧財產權的布局，都有可能影響企業未來的競爭優勢與價值。

此外，證交所簡報指出，創新板上市公司表現獲得市場認同，自今年9月起，聯友金屬-創、沛爾生醫-創已納入臺灣中型100指數及臺灣發達指數；臺灣璞玉指數亦涵蓋榮惠-KY創、青新-創、平和環保-創、聚賢研發-創、倚天酷碁-創及愛爾達-創等六家創新板公司。