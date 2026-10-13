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就市論勢／現金流支撐AI股 適度配置

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

10月以來，台股由強勢多頭逐步轉為高檔震盪，首要變數仍是美國通膨數據與聯準會利率路徑。後續通膨是否延續降溫、聯準會官員對貨幣政策態度，以及市場對降息時點的重新定價，仍是左右10月行情方向與波動幅度的核心因素。

其次，市場觀望焦點集中於台積電法說會。先前AI供應鏈股價已大幅反映高成長預期，投資人轉而檢視AI需求延續性、CoWoS產能規劃、資本支出、先進製程進度與毛利率展望。

法說前若市場預期偏高，法人可能先行獲利了結或降低持股水位，使加權指數承受權值股調節壓力；法說後則須觀察公司展望能否支撐既有評價。

產業面則進入AI估值重估階段。市場在討論OpenAI、Anthropic等業者的營收規模、估值與商業化進度後，開始重新檢視高成長預期是否已被股價提前反映，使光通訊、ASIC、先進封裝與AI伺服器等高評價族群震盪加劇。

投資建議

展望後市，台股短線關鍵依序為美國通膨與利率預期、台積電法說展望、AI產業估值調整、中國記憶體技術進展，以及美股修正與地緣政治風險。

在AI基礎建設需求、先進製程與先進封裝成長趨勢未被破壞的前提下，台股中長期上攻50,000點預期仍不變，但過程可能伴隨較大波動與反覆整理。操作不宜再全面追價，而應提高現金水位與部位彈性。

建議維持中性偏保守配置，避免在重大數據與法說會前追逐高本益比題材股，核心部位聚焦具實際訂單、營收成長、技術門檻及現金流支撐的AI、先進製程、先進封裝、伺服器基礎設施與供應鏈，並搭配部分防禦型或高現金流族群降低波動。

現金流 聯準會 通膨

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