外資撤退潮擋不住！新台幣狂瀉失守32元 爆71億元史上最大量

外資大舉撤出台股，新台幣兌美元匯率13日重貶1.9角，收在32.085元，失守32元整數關卡，創近兩個月新低，盤中一度狂貶3.42角，最低觸及32.237元，尾盤在央行再度進場調節阻貶後，貶幅明顯收斂。台北及元太外匯市場總成交量衝上71.145億美元，創歷史最大量紀錄。匯銀人士認為，外資匯出壓力短期難消，本周新台幣仍有將再度測試32.2元。

中東地緣政治局勢升溫，國際油價走高，加上美債殖利率維持高檔，市場擔憂通膨壓力再起，支撐美元走勢。同時，市場對人工智慧（AI）投資熱潮及科技股估值的疑慮升溫，美股科技股承壓，拖累亞洲股市表現，資金避險需求增加。

台股13日重挫960.65點，收在48,341.31點，外資大舉賣超1,653.42億元，創史上第三大賣超紀錄，連續5個交易日站在賣方，累計賣超突破3,100億元。

新台幣午後貶勢加劇，接連跌破32元、32.1元及32.2元關卡，儘管出口商趁匯價走貶進場拋匯，仍難以抵銷外資龐大的美元需求。值得注意的是，尾盤在央行強力調節之下「神龍擺尾」，終場收在32.085元，但仍重貶1.9角。根據央行統計，扣除去年6月底新台幣單日重貶逾2%的極端行情，上一次單日貶幅超過1%，已是2015年8月12日的1.19%，距今逾11年。市場估計，外資單日匯出金額超過20億美元，也使匯市成交量爆出71.145億美元歷史天量，超越原先最大量為2008年3月24日的55.61億美元。

匯銀人士指出，13日新台幣貶破32元，主要受到外資大舉匯出影響，加上上周台積電（2330）發放股利，相關資金陸續匯出，雙重匯出需求推升美元買盤，成為新台幣重貶主因。

展望後市，匯銀人士認為，近期市場對AI投資熱潮及科技股估值的疑慮升溫，台股面臨調整壓力，若外資持續賣超並匯出，新台幣短線仍將偏弱整理，本周不排除再度測試32.2元。後續須關注美國通膨數據、台積電法說會及外資動向，若台股止跌回穩，有助減輕新台幣貶值壓力。