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馬斯克示警大陸製造威力！長鑫DDR5來襲 外資大砍記憶體股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
外資賣超前十名。資料來源：證交所　李慧蘭／製表
外資賣超前十名。資料來源：證交所　李慧蘭／製表

台股13日盤中一度大跌超過1,200點，指數拉回至4萬8千點附近，終場收在48,341.31點，下跌960.65點，跌幅1.94%，成交量1.12兆元，三大法人共賣超1,984.46億元，其中外資大賣1,653.42億元。統計外資賣超前十名，主動式ETF就占了五檔，個股則大賣記憶體，包括力積電（6770）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。

台股13日重挫回測月線，矽光子、記憶體、矽晶圓、PCB相關除了南亞以外，多數重挫，矽光子為災情最慘重的族群，聯亞（3081）、前鼎（4908）、全新（2455）跌停，IET-KY（4971）、上詮（3363）大跌逾9%，聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）、華星光（4979）下跌逾8%。

記憶體部分，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步重挫逾7%，力積電（6770）也下跌逾5%。

統計外資賣超前十名，分別是主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50（0050）、力積電、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、主動復華未來50（00991A）、友達（2409）、南亞科、華邦電、主動富邦台灣龍耀（00405A）。觀察外資賣超名單，除了大砍主動式ETF外，也重砍記憶體族群，賣超力積電達9.7萬張、南亞科4.1萬張、華邦電3.7萬張，另續賣友達4.3萬張。力積電為連續六天賣超，且賣超力道加重。

台股記憶體族群大跌承壓，主因中國大陸長鑫存儲傳出年底前將推出採用4F²架構的伺服器DDR5記憶體產品，4F²架構的優勢在於可在單位面積內容納約多三分之一的比特數，從而降低單位成本，並更適合用於AI伺服器所需的大容量記憶體條，引發市場對未來供給擴張及產業競爭的疑慮。

特斯拉執行長馬斯克也在社群平台X發文指出，中國大陸一旦掌握某項產品的製造技術，其擴大量產規模的能力，往往超過世界其他國家的總和，鋰電池及太陽能產業就是例子。

他認為，記憶體市場或許有所不同，但就在約三年前，記憶體仍是低毛利的標準化商品，而LPDDR5及LPDDR6採用共同規格，中國大陸似乎正快速掌握相關技術。不過，新一代高頻寬記憶體（HBM）架構，以及SRAM與邏輯晶片整合、3D記憶體堆疊及散熱等技術，突破難度仍相對較高。

馬斯克 外資 記憶體

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