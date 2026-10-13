投信大買238億元也扛不住！外資狂砍1,653億元 三大法人賣超近2,000億

台股13日遭遇美股科技股回檔與產業競爭疑慮夾擊，電子權值股與科技族群賣壓沉重，台積電（2330）尾盤跌破2,500元關卡，收2,490元，單檔影響大盤約392點。台達電（2308）、台光電（2383）、聯發科（2454）等權值股，以及記憶體、矽光子CPO族群同步走弱，拖累大盤盤中一度重挫1,235.6點，最低下探48,066.36點。所幸台塑四寶搭配金融股逆勢撐盤，部分光學鏡頭與被動元件個股也亮燈突圍，帶動跌勢收斂。終場加權指數下跌960.65點，收48,341.31點，成交值放大至1.12兆元。三大法人大舉賣超1,984.46億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,653.42億元，投信買超238.72億元；自營商賣超（合計）569.76億元，其中自營商（自行買賣）賣超92.47億元、自營商（避險）賣超477.29億元。

盤面上，五大權值股全數收黑，台積電下跌50元、跌幅1.97%，收2,490元；聯發科下跌2.16%，收4,525元；台達電重挫6.58%，收1,775元，失守月線；鴻海（2317）下跌1.84%，收240元，持續逼近年線；日月光投控（3711）下跌2.89%，收740元，也跌破5日線。權值股普遍走弱，成為大盤承壓的重要因素。

族群表現方面，記憶體股成為重災區。市場傳出，中國大陸長鑫存儲最快年底前將推出採用4F2架構的伺服器DDR5記憶體產品，引發市場對未來供給增加、產業競爭升溫的疑慮，輾壓南亞科（2408）第3季獲利創歷史新高的利多。南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步重挫逾7%，力積電（6770）、宜鼎（5289）、鈺創（5351）也下跌逾5%，顯示市場焦點已轉向供需變化與競爭態勢。

矽光子與CPO族群同樣遭遇賣壓，聯亞（3081）、前鼎（4908）、全新（2455）跌停，IET-KY（4971）、上詮（3363）、華星光（4979）盤中也一度跌停，聯鈞（3450）、穩懋（3105）同步走弱。AI高速傳輸相關個股未能延續強勢，成為盤面另一個明顯的弱勢區塊。

相較電子股普遍承壓，台塑四寶成為盤面抗跌亮點。受惠前三季合計獲利1,847億元，較去年同期虧損83.22億元明顯改善，台塑化（6505）強攻漲停，收119元；南亞（1303）上漲5.28%，台塑（1301）、台化（1326）也逆勢收高，反映資金轉向獲利回升、股價相對有撐的傳產族群。

金融股則展現支撐力道。華南金（2880）上漲3.57%，盤中最高來到49.6元，改寫歷史新高，朝50元關卡邁進；中信金（2891）、第一金（2892）漲逾2%，富邦金（2881）盤中最高觸及161.5元，續創新高，國票金（2889）也有上漲表現。在電子權值股走弱之際，部分金融股仍獲買盤青睞。

光學鏡頭族群則呈現個股分歧。玉晶光（3406）、中揚光（6668）盤中雙雙攻上漲停，大立光（3008）一度逆勢上漲至7,460元，但終場仍不敵賣壓，小跌0.68%收黑。