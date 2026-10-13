台股帶量收跌960點失守10日均線及大盤49K 台積電收低50元

台股13日收盤下跌960.65點、跌幅1.95%，終場以48,341.31點作收，成交量1兆1,250億元；台積電（2330）收盤價2,490元，下跌50元，跌幅1.97%。

台股受到美國費半指數持續下跌，中東戰事繼續交戰激烈，國際油價高居不下，帶來的通膨疑慮再升溫；AI產業權值指標股跌幅較深，10日均線及大盤指數49K關卡均失守。今日成交金額大且走高為：南亞（1303）、長榮（2603）、玉晶光（3406）、京元電子（2449）、台塑化（6505）、宏致（3605）、和碩（4938）、天二科技（6834）、台星科（3265）、國喬（1312）、中信金（2891）及台化（1326）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、國巨*（2327）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）、華邦電（2344）、台達電（2308）及金像電（2368）。

群益投顧表示，AI大浪潮固然挹注股價趨勢，但科技股財報周登場，面臨高基期對應的評價壓力，擇強守技術面應對外，應將評價與基期相對優劣，列入選股重要考量。10月中旬開始，重量級科技巨頭財報將陸續登場；ASML預計本周三（14日）發布財報；台積電台灣時間周四（15日）召開法說會並公布財報；美科技巨頭包括Google 、Meta等將在10月底陸續登場。