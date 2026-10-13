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興櫃3新兵首日最高飆近196%！車麗屋、啟賦漲逾倍 大椽也漲近4成

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

興櫃市場迎來3檔新兵，首日股價全數走揚！車麗屋（7955）以68元認購價登錄，開盤120元、盤中最高衝上201元；搭上AI與半導體擴產商機的啟賦科技（7956），認購價120元，開盤168元，盤中最高來到320元；大椽DIGITIMES（8244）則以63元認購價登場，開盤68元、最高88元。3家公司分別切入汽車後市場、半導體自動化設備及科技產業資訊服務，首日股價表現吸引市場目光。

以認購價計算，車麗屋盤中最高價201元，價差達133元，漲幅約195.6%；啟賦科技最高320元，較認購價高出200元，漲幅約166.7%；大椽DIGITIMES最高88元，較認購價高出25元，漲幅約39.7%。若以開盤價為基準，車麗屋盤中最高上漲67.5%，啟賦科技上漲約90.5%，大椽DIGITIMES則上漲約29.4%，3檔新兵各自展現不同的市場熱度。

啟賦科技主要提供半導體智慧倉儲系統（Stocker）、自動化物料搬運及生產效率提升解決方案，已切入國內半導體龍頭廠供應鏈，相關設備導入12吋先進製程，以及CoWoS、CoPoS等先進封裝產線。隨著新產品陸續完成客戶驗證，後續訂單與營收成長動能成為市場觀察重點。

啟賦科技2025年營收8.91億元、毛利2.75億元、稅後純益1.14億元。今年前8月累計營收8.07億元，年增37.92%；毛利2.95億元、稅後純益0.92億元，累計獲利已達去年全年約81%。

車麗屋以汽車百貨零售、維修保養及電商為核心業務，透過在地化經營、門市服務及自主開發資訊系統擴大營運規模，目前全台已有34家直營門市，並積極拓展商場、停車場等多元事業。隨著國內車輛平均車齡增加，維修保養與零配件等汽車後市場（Automotive Aftermarket）需求持續受到關注。

車麗屋2025年合併營收18.26億元，年增8.92%；稅後淨利1.41億元，每股純益7.07元。今年上半年合併營收9.42億元，年增4.39%；受惠產品組合優化及營運效率提升，毛利率提高至32.5%，稅後淨利8,164萬元，每股純益4.08元，獲利增幅優於營收增幅。

大椽DIGITIMES深耕科技產業研究與資訊服務逾30年，長期追蹤全球半導體及科技產業生態系，透過產業資料庫、研究分析與整合行銷，服務科技企業、金融業及全球雲端服務供應商（CSP）。其智能資訊服務採年度訂閱制，客戶年度續約率近九成，讀者群中高階決策者占比逾七成，藉此建立較具持續性的收入來源。公司未來規劃朝IaaS（Intelligence-as-a-Service，智慧即服務）決策智慧平台轉型，將產業情報轉化為企業決策工具，並透過整合行銷服務深化與全球科技企業的合作。

大椽DIGITIMES自行結算，今年前8月累計營收4.92億元，稅後純益7,000萬元，換算EPS約2.59元，約達2025年全年EPS 3.4元的76.2%。

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