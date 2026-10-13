富達：風險資產布局時機較不明確 市場進入觀察期 注意三大觀察重點

全球股市表現分歧，市場一方面消化AI相關類股波動，另一方面持續關注中東局勢升溫及油價走勢。富達國際指出，企業獲利持續成長仍可望為股市提供基本面支撐，但利率環境不確定，風險資產布局時機也較不明確，市場進入觀察期。

富達國際表示，近期市場對AI應用安全與商業變現能力的討論升溫，隨著第3季財報季開跑，企業基本面動向將更明朗。企業獲利是股市上漲動能，但通貨膨脹仍偏高，美國聯準會（Fed）年底前仍可能升息，市場表現可能進一步分化。

富達表示，全球債券殖利率走高，加上各國央行立場偏鷹，短期風險報酬比下降，市場將進入觀察期。由於美國經濟展現韌性，加上利率差優勢相對有利，進一步改善美元的短期展望。相反的，歐洲企業獲利動能放緩、外部需求疲弱，以及能源價格上升帶來壓力，因此富達下調歐股評等。

展望後市，富達指出，有三大觀察重點。一是全球債券殖利率走勢。關注高殖利率環境是否進一步影響金融市場條件、經濟活動及股市評價。

二是通膨與央行政策。若通膨壓力持續存在，央行可能維持較緊縮政策更長時間，甚至增加再次升息風險。三是AI投資與市場情緒。持續觀察科技產業波動是否擴大，進而影響市場對AI資本支出及企業獲利前景的評價。