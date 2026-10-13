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台股急殺逾1,200點跌勢收斂！玉晶光漲停 「這些電子股」突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
大立光董事長林恩平（本報系資料庫）
大立光董事長林恩平（本報系資料庫）

台股13日盤中一度急殺逾1，200點，電子股賣壓沉重，少數個股卻逆勢突圍！玉晶光（3406）、中揚光（6668）、天二科技（6834）、中探針（6217）、迎廣（6117）等亮燈漲停，大立光（3008）、和碩（4938）、廣達（2382）也展現抗跌力道，光學、CPO與AI伺服器供應鏈成為重挫行情中的盤面焦點。

台股13日受台積電（2330）股價一度跌破2,500元關卡拖累，大盤指數盤中最低下探48,066.36點，跌點一度擴大至1,235.6點。電子族群普遍承壓，觀察盤中成交值前100名中，逆勢上漲的電子相關個股僅約10餘檔，包括大立光（3008）、玉晶光（3406）、和碩（4938）、廣達（2382）、高力（8996）、京元電子（2449）、宏致（3605）、台星科（3265）、金山電（8042）、天二科技（6834）、大聯大（3702）及台亞（2340）等，凸顯大盤重挫之際，個股表現明顯分歧。

光學族群是盤面焦點。玉晶光與中揚光盤中雙雙攻上漲停，大立光也逆勢上漲。美系外資在大立光法說會後發布報告，看好其技術布局有機會從手機鏡頭延伸至共同封裝光學（CPO）所需的光纖陣列（FA）及光纖陣列單元（FAU），將目標價調高75.6%至11,000元，維持「買進」評等。

外資預估，大立光FAU營收占比2027年可望達3%，2030年更有機會超過50%，未來可能帶動營收結構與獲利能力轉變。不過，相關數字仍屬外資預估，實際貢獻有待訂單及出貨驗證。

同樣布局CPO應用的中揚光，以模造玻璃技術開發光纖耦合鏡頭，鎖定機櫃間短距離傳輸需求，目前已小量送樣美國通訊大廠，CPO新品預計明年下半年量產。公司也布局無人機、車載及VR鏡頭，力拚從手機鏡頭模具延伸至下游鏡頭產品；惟今年上半年仍稅後淨損8，933萬元，每股淨損0.83元，新產品能否改善獲利仍待觀察。

AI伺服器題材則為和碩帶來營運想像。和碩盤中重返百元關卡之上，9月營收達2,147.52億元，月增143.1%、年增86.8%，創單月歷史新高；第3季營收3，890.72億元，也創同期新高，主要受惠AI伺服器出貨增加。法人看好伺服器業務持續成長，明年若取得美系大廠VR200訂單，產品組合可望進一步改善；廣達盤中也逆勢上漲。

被動元件廠天二科技則受惠客戶增加及AI伺服器商機，盤中亮燈漲停。公司9月營收2.72億元，年增132.4%，前3季營收17.74億元、年增61.25%，雙雙創歷史新高，且月營收已連7個月創高。天二科技表示，目前積極跟隨電源供應器大廠切入AI伺服器專案，訂單出貨比維持1，訂單能見度約2至3個月。

此外，高力、力致（3483）急拉翻紅，金像電（2368）、光聖（6442）、聯茂（6213）等跌幅收斂。台股急殺逾千點之際，少數電子股仍逆勢走強，顯示盤面並非全面失守，而是個股表現分化；後續能否延續抗跌力道，仍須觀察市場賣壓、資金流向與基本面進展。

電子股 玉晶光 台股

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