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台股重挫 金融股撐盤 富邦金續創新高、華南金挑戰50元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股13日盤中一度大跌1,235.6點，回測月線，金融股協助撐盤，華南金（2880）盤中大漲逾3%，一度漲至49.6元，創下歷史新高，劍指50元，中信金（2891）也上漲3%，富邦金（2881）續創新高，上漲逾1%，觸及161元，國票金（2889）、第一金（2892）等也都有1%的漲幅。

13家上市金控將於10月15日前陸續公告9月自結獲利，市場資金持續押注9月獲利，金融股整體表現強勢，多數上漲1~2%不等。先前富邦金強勢創高，今再度刷新歷史高，盤中來到161元，華南金也跟進大漲，同創新高。

華南金8月稅後純益33.7億元，累計前八月稅後純益240.2億元、年增39.2%，EPS 1.71元，續創歷年同期新高，主因旗下銀行、證券、產險及創投等四大子公司獲利同步創高，推升金控整體獲利走強。

核心子公司華南銀行前八月稅後純益189.9億元、年增16.7%，占集團獲利約76%。受惠存放款結構調整，淨利差（NIM）提升5個基點，帶動利息淨收益年增12%；財富管理則受基金、保險及外國債券銷售挹注，手續費淨收益突破122億元、年增28%，投資淨收益也年增9%。

另外，公股銀行投信合併案傳出預計於下周四（22日）召開董事會決議，通過後即可送件主管機關金管會及公平會審核。

四家公股金控第一金、兆豐金（2886）、合庫金（5880）及華南金推動旗下投信「四合一」，合併後，以規模最大的第一金投信為存續公司，母金控第一金將取得50%多一點的過半股權，並確定為主導地位，兆豐金將取得合併後30%多股權，其餘合庫金及華南金將分別取得9%多股權。

富邦金 華南金 富邦

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