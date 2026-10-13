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費半、亞股下跌拖累 台股一度大跌1,235點至48,066點 險守48K大關
美股四大指數12日跌多漲少，以費城半導體指數下跌2.6%最重，亞股主要股市13日也下跌，拖累台股今日開低走低，盤中一度大跌1,235點至48,066點，再度失守十日線，且逼近48K關卡。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,490元，跌破2,500元關卡。
法人指出，受到美股費半指數下跌影響，台股昨日早盤弱勢表現，盤中多方進場，指數跌幅收斂留下影線，終場小跌11點作收。盤面強勢類股為航運、光學鏡片、IC封測等族群。不過，美股科技股拉回，近期台股量能縮減，日指標也高檔反轉向下，預期大盤高檔震盪，仍有再回測十日線風險。台股高檔震盪，操作上建議低接第4季營運展望佳、線型強勢、法人買超股；賣出線型弱勢、法人賣超股。做多可留意AI相關、半導體相關、設備及金融股。
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