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台股盤中重挫逾1,200點 亞股連兩周遭提款

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股加權指數13日開盤受到美股表現不佳、蘋果下修訂單等消息面所拖累，截至五盤盤中最低達48066點、一度大跌1,235點。

根據Bloomberg統計上週亞股資金流向，亞股連續兩周呈現全面性賣超，南韓上周賣超48.57億美元、印度同樣失血26.55億美元居次；今年以來南韓股市賣超持續擴大至1,300億美元以上居冠。

值得注意的是，以亞洲股市表現來看，台股上周五雖未能成功站上五萬點關卡，但在歷史新高的點位下，今年以來漲幅已達70.2%，已超越南韓股市的57.2%，穩居亞股之冠。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF(00413A) 擬任經理人郭明玉表示，就技術面而言，大盤5萬點整數關卡前呈現觀望整理格局，受國慶連假前獲利了結與賣壓影響，多次挑戰未能有效突破，顯示5萬點已成為短線重要壓力區。

不過，指數回檔幅度有限，多頭趨勢仍具韌性。本週若資金回流、成交量同步放大，並成功站穩5萬點，市場有望挑戰更高點位。

郭明玉指出，本周市場焦點在台積電（2330）法說，其9月營收達5,118億元，年增54.6%，連續二個月衝破5,000億元大關，創歷史次高，第3季累計營收1兆4,942億元，創單季新高，超越財測高標水準；10月15日法說會將關注第4季及明年展望，AI成長趨勢、先進製程與先進封測狀況、海外廠區進度及資本支出規劃等議題。

玉山科技島基金經理人林哲宇表示，研判台股10至11月將受惠於選前行情及美聯儲利率政策空窗，對台股盤勢看法正向，本益比維持在約18-19倍水準。回顧歷史經驗，聯準會首次升息後市場短期震盪難免，但中長期股市走勢仍由企業獲利所主導。

隨著AI相關投資需求持續增溫，台股企業獲利預估持續上修，帶動整體獲利水準再創新高，成為支撐本輪台股多頭行情的重要動能。

林哲宇認為，操作建議方面，持股水位可維持較高，搭配區間操作，若持有族群評價過高可適度調節。持股核心仍以半導體上游、電子零組件為主。持股建議增持ASIC客製化晶片、光通訊、ABF載板等，其中光通訊族群2027-2029年是能見度與成長性明確，台股相關上下游都有機會受惠。

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