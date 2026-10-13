賺了100%資產卻沒變多？專家揭散戶致命盲點：選股只是入場券而已

很多人花了大把的時間，做了各種分析比較，研究要怎麼選股，卻沒有認真處理另一個更重要的問題「要買多少」，結果就是雖然買對了，但因為只買了幾張，只能說是賺了點零用錢，但對於總資產幫助不大。

以風控的角度來說，買一兩張就算錯了也不會重傷，但投資股票不應該把「沒受傷」當作目的，不然就會得出「沒有買進，沒有傷害」的結論。

選股選半天 部位才是真正的勝負關鍵

假設兩個人都有100萬。

A很厲害，抓到一檔翻倍股，可是他只敢放5萬，漲100%，賺5萬。

B沒找到什麼飆股，只是把80萬放進一套相對穩的方法，一年賺10%，賺8萬。

A賺了翻倍，B賺了10％。你直覺一定覺得A是高手。

但年底比總資產，A的100萬裡面有95萬躺在銀行領一點多趴的利息，剩下那5萬就算翻倍，整體報酬也才六趴多，總資產還是成長得很慢，這個就是我以前講過的現金拖累。

B反而多賺了三萬，總資產多了六成。而且每年都要找到一檔翻倍股的難度很高，你很難複製，可能連A自己都無法再找到。

但獲利10%這件事的可行性就很高，拉長期來看，B很高機率都可以複製。

一定有人會想：「了解，所以楚大的意思就是要重押！」要嘛全有、要嘛全無的想法，就是一般人最常犯的另一種錯：從一個極端直接跳到另一個極端，投資上很多問題其實都是從這裡來的。

部位太小的反面，並不是梭哈。

我的意思是「至少把八九成資金投入市場」，我自己也是八成資金是長期持有的終極投資組合，分散買各國的指數ETF、甚至槓桿ETF、台灣的冷門股、一點美債、比特幣，剩下兩成做終極波段賺價差。

所以真正的問題是：同樣本金是100萬，這一筆到底該放5萬、10萬、20萬，還是更多？

先算虧多少 再決定買多少

很多人買股票是先看好買進後，再來想跌多少要停損。但高手操作的順序其實是反過來的。

先決定這一筆最多可以讓你的「總資產」虧多少，再看停損要設多遠，倒推回去你能買多少。

不是個股波動的1%，那會很容易被洗掉。用100萬的本金舉例，就是任何一筆交易，只能虧到1萬塊。

所以如果設定個股跌10%出場，只能虧1萬元的話，那你再投入買進的時候，這筆最多買10萬。

停損點是跌5%就出場，回推就可以買到20萬，兩筆投入的金額差一倍，可是看錯的時候，你都是只虧1萬塊。

你可以同時買8檔、10檔，每一檔都照這個規則算（當然，這10檔不能全部押在同一個題材上），加起來一樣是八九成資金在市場裡工作。

就算10檔同時停損的極端情況，總資產也能控制在10%左右的回檔。

風險算完，報酬也算一下。如果你停損設10%、停利抓30%，每一筆看對就是總資產+3%，看錯就是−1%。

十筆裡面只要對三筆，你就已經是賺的；對五筆，總資產就多一成。1%不是什麼神奇數字，你可以依自己的承受能力調。

凱利公式：有優勢的人 到底能押幾成？

你知道怎麼不要買太多，一次被弄死。但如果一套方法長期真的有優勢，會不會反而買太少？

凱利公式要回答的就是這個問題：當你確定自己有優勢，每一次到底該押多少，長期下來資產長得最快。

簡單來說，凱利公式只要你知道三件事：勝率多少、贏的時候平均賺多少、輸的時候平均賠多少。

勝率是關鍵的問題，假設勝率五成、賺賠一比一，它算出來的答案是零。意思是一塊錢都不該押，押多押少都是錯，差別只是死得快還是死得慢。

長期市場贏家永遠是先有好策略、再考慮槓桿放大部位。用我自己的策略為例，29筆裡面我吃了10次停損，勝率大概是2/3，就是做三筆賺兩筆。

今年也差不多，到現在做五次，3勝2敗，最近兩筆還是連續停損。賺錢的19筆加起來賺了31140點，賠錢的10筆加起來賠了5413點。

把賺的點數去除以賠的，就是我平常講的賺賠比，5.75倍。

所有賺錢單賺到的，是所有虧損單賠掉的五倍多，扣掉虧損，淨賺25727點，意思是我承受虧損1塊錢的風險，可以賺到5.75倍的獲利。

不是保證必賺，但虧損幾天出清，賺錢的單子抱得夠久、常常抱一個月以上。

不過這裡有個地方要注意。5.75倍是賺賠比，是總獲利除以總虧損，而凱利公式要的是「平均」一筆贏多少、輸多少，直接拿5.75去代公式會算錯。

所以平均下來的話，我賺錢的單平均會賺1600多點，賠錢的單平均賠540點左右，差了三倍。

所以假設我簡單粗暴地把這29筆簡化成一個賭局：65%的機率賺3塊，35%的機率賠1塊。

用這個簡化版去算的答案是：54%，理論上，我可以在策略押到54%資金。

但實際操作上，我自己是絕對不會照這個數字去做。

理論與現實的距離：一筆異常虧損 就能讓凱利把你送走

為什麼我不能直接照搬？兩個理由：第一，凱利只管長期成長最快，不管中間有多慘烈。

如果我押54%，倒楣連賠兩筆，機率大約12%，但總資產會少掉八成。連賠三筆，機率大約4%，總資產只剩不到一成。

連續虧損當然是有可能會發生的，像我最近兩筆就是連續停損。改押一半（半凱利），長期成長速度大約是全押的四分之三，但中間的回檔小很多。

這就是很多人用半凱利、四分之一凱利的原因。

第二，凱利的54%是用「平均」虧損算出來的。真實虧損只要比平均大一倍，就會整個歸零。我7/29那筆虧了1900多點，是平均虧損540點的好幾倍。

再來，我輸進去的數字是過去的績效跟勝率，賭場比較單純，一副牌幾張、骰子幾面，只要數量夠大，勝率跟輸贏的金額都是固定的。

但投資市場不是賭局，交易每一筆賺多賺少、賠多賠少都不一定，也沒法保證未來績效也一樣。

最要命的是，凱利算的是平均虧損，可是真正會讓你重傷的，會是最大那一筆。

7/29那筆，價差虧了3889點，是平均虧損的7倍多，但當時我就先預告會只做半倉，績效記錄−1945點。

再算上9月停損的兩筆，如果我照舊全倉，我今年的淨賺會從6871點掉到4500點。所以真正讓我損失大幅減少的，其實是我為了對齊風控，進場前就把部位砍了一半，跟我看得準不準沒有關係。

凱利公式只適合應用在未來也可以有固定勝率跟平均賺賠的地方，投資市場未來充滿不確定性，所以如果要用凱利公式去推估的話，一定要留足夠的緩衝。

選股只是入場券 部位才是決定財富的槓桿

最後總結前面的內容，比起選股，部位權重大小才是最直接影響資產成長的關鍵。

單一筆的虧損，也要放回總資產來比較。但也要了解：凱利公式給你的是方向。

一套策略的勝率跟賺賠結構越好，你才越有資格讓它佔比較大的風險；你越不確定過去的數字未來還能不能複製，就越要打折看。

你接下來要做什麼？打開帳戶，算一下你真正投入市場的錢佔總資產幾成。

如果只有一兩成，你研究得再認真，總資產成長也很難有感，除非你有另外加槓桿，那你就要用槓桿加乘後總價值去推估。

每一筆買進之前，先決定這一筆最多會讓你總資產損失多少，再用停損距離倒推要買多少。

甚至你設定停損時，要用最壞的情況去想，撐不住的話，一次就可能把好幾年賺的吐回去。

除了期貨，像是做正二、質押，或同時跑好幾套策略的，把每一個部位換算成實際控制的市值加在一起，看你總共押了多少同一個方向的風險。

如果你連自己的勝率、賺賠結構都不知道，凱利根本沒有可靠的數字可以算。

這時候先別想放大部位，先證明自己的方法真的有優勢。在市場的部位要大到你看對的時候真的能有感獲利，最多也只能到你做錯的時候，不會一次就畢業。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：贏了選股，最後卻輸了績效？下重注需要的不是勇氣，而是算出如何不搞死自己的邊際