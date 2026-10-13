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科技股回檔 台股盤中跌逾千點回測48000關

中央社／ 記者曾仁凱台北13日電

美國費城半導體指數週一續挫335.63點或2.67%，日、韓股今天早盤也走弱，拖累台股今天盤中重跌逾1200點，回測48000點關卡；至10時30分，集中市場指數下跌1011.04點，報48290.92點，成交值約新台幣6671億元。

3大權值股，台積電最多下跌50元至2490元；聯發科最多跌165元至4460元；台達電最多跌115元至1785元。

金融股挺身而出支撐盤勢，中信金、華南金、第一金、國泰金盤中漲幅超過1%。

台塑四寶昨天公布第3季自結財報，南亞、台塑化單季獲利創新高，外加油價上漲助攻，南亞今天盤中股價上漲超過半根停板，台塑化更大漲超過9%。

玉山投信基金經理人郭明玉分析，就技術面而言，台股多次挑戰5萬點大關未能有效突破，5萬點已成短線重要壓力區。國慶連假期間，美國費半指數表現不佳，蘋果下修訂單等利空，台股承壓，但在金控股等其他類股撐盤下，多頭趨勢仍具韌性。

郭明玉指出，本週市場焦點在15日即將登場的台積電法說會，台積電第3季營收1兆4942億元，創單季新高，超越財測高標水準，法說會將關注第4季及明年展望，AI成長趨勢、先進製程與先進封測狀況、海外廠區進度及資本支出規劃等議題。

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