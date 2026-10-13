快訊

獨／最帥大使閃辭！國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

聽新聞
0:00 / 0:00

台股國慶假期後有行情？野村投信點名成長族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年國慶假後首個交易日進場加權指數，平均總報酬表現。（資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司、證交所資料，採近10年2016-2025年之國慶假期，分別採加權假設各年度假期後第一個交易日進場並計算持有3個月、6個月之總報酬）
近十年國慶假後首個交易日進場加權指數，平均總報酬表現。（資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司、證交所資料，採近10年2016-2025年之國慶假期，分別採加權假設各年度假期後第一個交易日進場並計算持有3個月、6個月之總報酬）

台股近期叩關5萬點未果後陷入震盪，投資人關注國慶連假後能否迎來新一波行情。野村投信統計近十年資料，以各年國慶假期後第一個交易日為起點，觀察台股加權股價報酬指數後續表現，三個月及六個月平均總報酬率分別為7.77%、11.32%，顯示國慶後表現值得留意；展望今年第4季，傳統電子旺季與新一代AI伺服器出貨動能，可望共同支撐供應鏈營運，企業實際業績將是觀察後市的重要依據。

進一步觀察，若排除受到2018年12月聯準會升息、2020年3月新冠疫情及2025年4月對等關稅衝擊的多頭年度，統計國慶後三個月、六個月平均總報酬率分別為8.68%、16.72%。這段期間涵蓋第4季傳統營運旺季與隔年第1季，市場也逐步轉向評估新年度訂單及獲利展望。惟需注意，歷史表現不代表未來報酬，節後行情仍須觀察國際市場變化與企業獲利動能。

主動野村台灣50 ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，隨著輝達Vera Rubin、Google TPU及AWS Trainium3出貨放量，AI供應鏈成長動能有望延續至第4季。部分企業雖因7、8月急單提前拉貨，導致9月營收較8月下滑，但年增表現仍維持倍數成長，顯示客戶拉貨節奏調整尚未改變成長趨勢。野村投信內部股票池預估，2026年企業每股盈餘年增率已上修至77.3%，連續第九個月上修。儘管高利率與國際政策變化可能牽動短線評價，企業獲利持續成長仍有望提供支撐，對第4季台股維持正向看法。

林浩詳指出，展望2027年，選股更應聚焦獲利成長強勁、展望持續上修的企業，看好同時受惠輝達GPU與雲端業者自研ASIC放量的散熱、PCB及銅箔基板供應鏈，有機會迎來出貨增加、規格升級與產品組合改善。此外，光通訊與共同封裝光學（CPO）相關的雷射光源、光纖陣列及光收發模組，也可望隨明年需求逐步放量受惠。不同AI平台的材料選擇與升級路徑各異，具高階產品規格、穩定量產能力及客戶認證優勢的廠商，更有機會掌握市場擴張商機，亦是評估企業中長期競爭力的重要方向。

國慶 台股 投信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

凱基投顧看好三大力量支撐多頭 台股可望開啟下波行情

台股第4季續攻 第3季台股基金績效冠軍經理人這麼看

市值型、高息型 人氣旺

相關新聞

賺了100%資產卻沒變多？專家揭散戶致命盲點：選股只是入場券而已

很多人花了大把的時間，做了各種分析比較，研究要怎麼選股，卻沒有認真處理另一個更重要的問題「要買多少」，結果就是雖然買對了，但因為只買了幾張，只能說是賺了點零用錢，但對於總資產幫助不大。 以風控的角度來說，買一兩張就算錯了也不會重傷，但投資股票不應該把「沒受傷」當作目的，不然就會得出「沒有買進，沒有傷害」的結論。

台股早盤大跌最深近千點 法人提醒恐再跌到這個區間

費城半導體指數12日重挫335.63點，牽動台股今日一開盤就重挫超過800點，跌破10日均線，早盤最深跌近千點，使得5萬點關卡能否在10月衝上大有變數。法人更預期，由於美債殖利率居高不下、美伊地緣政治詭譎多變、美國期中選舉前等不確定因素，預估本周台股將落在47500點至49500點區間波動。

台股一度急殺900點！台積電2,500元警報響 台塑、金控股相對抗跌

美股四大指數昨夜僅道瓊收高，費半重挫2.67%，台積電ADR下跌1.98%，拖累台指期夜盤下跌399點。亞股13日承壓，韓股早盤跌逾4%、日股跌逾2%。台股開低走弱，10月台指期率先重挫739點、報48,606點，集中市場指數開低175.69點、報49,126.27點，隨後台積電（2330）、五大權值股全面走弱，加上台光電（2383）、南亞科（2408）、欣興（3037）、聯電（2303）等電子要角同步下跌之下，指數跌點一度擴大至900餘點，最低下探48,401.13點，跌破10日線。

上市櫃營收創三高 Q4獲利繼續衝

AI產業需求強勁，上市櫃公司締造亮麗三高佳績，9月營收一舉衝上6.59兆元，刷新史上單月新高，且連兩個月超過6兆元大關；第3季營收18.4兆元，創歷史單季新高；前九月營收總額達48.5兆元，年成長率37.6%，同樣創歷年同期新高。法人預期10月、第4季營收將維持成長態勢，且第4季獲利成長幅度將超過營收。

台股氣盛漲贏新興亞股 單周上漲1.7%最優

外資連續兩周全面賣超新興亞股，但新興亞股上周漲多跌少，尤其台股上周逆勢漲1.7%最優，印尼、印度、菲律賓等股市也都收紅，韓股則跌5.3%最重，拉大與台股的差距。

台股國慶假期後有行情？野村投信點名成長族群

台股近期叩關5萬點未果後陷入震盪，投資人關注國慶連假後能否迎來新一波行情。野村投信統計近十年資料，以各年國慶假期後第一個交易日為起點，觀察台股加權股價報酬指數後續表現，三個月及六個月平均總報酬率分別為7.77%、11.32%，顯示國慶後表現值得留意；展望今年第4季，傳統電子旺季與新一代AI伺服器出貨動能，可望共同支撐供應鏈營運，企業實際業績將是觀察後市的重要依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。