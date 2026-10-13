台股國慶假期後有行情？野村投信點名成長族群

台股近期叩關5萬點未果後陷入震盪，投資人關注國慶連假後能否迎來新一波行情。野村投信統計近十年資料，以各年國慶假期後第一個交易日為起點，觀察台股加權股價報酬指數後續表現，三個月及六個月平均總報酬率分別為7.77%、11.32%，顯示國慶後表現值得留意；展望今年第4季，傳統電子旺季與新一代AI伺服器出貨動能，可望共同支撐供應鏈營運，企業實際業績將是觀察後市的重要依據。

進一步觀察，若排除受到2018年12月聯準會升息、2020年3月新冠疫情及2025年4月對等關稅衝擊的多頭年度，統計國慶後三個月、六個月平均總報酬率分別為8.68%、16.72%。這段期間涵蓋第4季傳統營運旺季與隔年第1季，市場也逐步轉向評估新年度訂單及獲利展望。惟需注意，歷史表現不代表未來報酬，節後行情仍須觀察國際市場變化與企業獲利動能。

主動野村台灣50 ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，隨著輝達Vera Rubin、Google TPU及AWS Trainium3出貨放量，AI供應鏈成長動能有望延續至第4季。部分企業雖因7、8月急單提前拉貨，導致9月營收較8月下滑，但年增表現仍維持倍數成長，顯示客戶拉貨節奏調整尚未改變成長趨勢。野村投信內部股票池預估，2026年企業每股盈餘年增率已上修至77.3%，連續第九個月上修。儘管高利率與國際政策變化可能牽動短線評價，企業獲利持續成長仍有望提供支撐，對第4季台股維持正向看法。

林浩詳指出，展望2027年，選股更應聚焦獲利成長強勁、展望持續上修的企業，看好同時受惠輝達GPU與雲端業者自研ASIC放量的散熱、PCB及銅箔基板供應鏈，有機會迎來出貨增加、規格升級與產品組合改善。此外，光通訊與共同封裝光學（CPO）相關的雷射光源、光纖陣列及光收發模組，也可望隨明年需求逐步放量受惠。不同AI平台的材料選擇與升級路徑各異，具高階產品規格、穩定量產能力及客戶認證優勢的廠商，更有機會掌握市場擴張商機，亦是評估企業中長期競爭力的重要方向。