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大型權值股回檔 中小電子股今年平均漲幅171%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年漲幅超越大盤的電子股股票檔數。(資料來源：CMoney、台新投信整理)
今年漲幅超越大盤的電子股股票檔數。(資料來源：CMoney、台新投信整理)

權值股帶動下，台灣加權指數累積上漲74%，直逼5萬點大關，創下新高，台灣上市公司總市值約5.3兆美元，超越印度約4.94兆美元，成為僅次於美國、中國大陸、日本的全球第四大股票市場。不過，讓人意想不到的是，2026年以來漲幅超越大盤的電子股中，九成是來自股本80元億以下的公司且平均漲幅高達171%，遠超過大股本及權值股表現。台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）經理人沈建宏表示，有許多中小電子股是AI產業的隱形冠軍，成長動能強勁，深獲法人抬愛，將引領台股再創新高。

沈建宏指出，中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍！根據統計，近三年市值成長三倍以上的台股中，股本80億元以下的中小股本公司占比近九成，市值平均成長逾六倍，遠超過大股本公司。展望後市，北美四大CSP業者資本支出持續上修，印證AI產業成長仍看不到盡頭，台灣AI供應鏈擁有全球領先地位，中長期業績深具爆發力，惟AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，因此，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

沈建宏表示，時序接近年底，市場將檢驗企業今年的獲利是否達標，以及第4季是否繼續成長，漲價概念股於第4季的季漲幅將決定是否能夠開啟股價新一波漲升行情，若漲價題材再起，加上企業獲利成長動能延續，台股第4季漲升行情可期。長期來看，在AI投資大趨勢不變下，市場對2026~2027台股上市櫃公司獲利年增率預估維持在二位數的高成長，身為全球AI供應鏈關鍵地位的台股中小AI利基股獲利成長強勁，將扮演台股挑戰新高的領頭羊，可逢低優先布局台股中小主動式ETF，可望提高投資勝率。

電子股 權值股 漲幅

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