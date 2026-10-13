台股早盤大跌最深近千點 法人提醒恐再跌到這個區間

費城半導體指數12日重挫335.63點，牽動台股今日一開盤就重挫超過800點，跌破10日均線，早盤最深跌近千點，使得5萬點關卡能否在10月衝上大有變數。法人更預期，由於美債殖利率居高不下、美伊地緣政治詭譎多變、美國期中選舉前等不確定因素，預估本周台股將落在47500點至49500點區間波動。

對於選股方向，法人則建議投資人可聚焦9月營收、累計今年前三季營收年成長之標的，顯示訂單已轉換成營收表現。此外，產業供需缺口緊俏、產品報價調漲、包含封裝測試、銅箔基板（CCL）、載板、被動元件、塑化等，會成為盤面聚焦類股。

法人也分析，由於先進封裝地位從後段製程躍升為系統整合，邏輯/記憶體/封裝均加速朝向3D堆疊發展，HPC晶片供應鏈的協同設計為3DIC、FOPLP 趨勢方向。

昨日費半指數跌幅2.67％，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光（Micron）同步走弱，台積電美國存託憑證（ADR）亦下跌1.98％，法人聚焦台積電能否止穩，記憶體、光通訊等AI熱門族群是否出現獲利了結賣壓，也成為市場關注的重點。

法人分析，由於市場靜待本周CPI（消費者物價指數）、PPI（生產者物價指數）等經濟數據，美國銀行業財報季即將登場，因此轉趨觀望，周一美光（MU.US）股價面臨中國長鑫存儲競爭壓力下跌3.9%，科技類股賣壓也集中在晶片族群，終場美四大指數僅道瓊逆勢上漲 0.38%；標普500與那斯達克（NASDAQ）分別收低 0.06%與 0.44%；費半跌幅達 2.67%。

對於台股面臨五萬整數關卡近關情怯，法人認為，和大盤結構中，電子三大類股，包含半導體與電子零組件指數已隨著加權指數同步創下新高大有關係，但電腦及週邊設備指數仍在月線附近狹幅震盪。

其中，電子組裝（ODM）多檔權值股未能多方表態，進而貢獻點數，影響台股無法有效向上攻堅。技術面與籌碼面觀察，連假之前大盤衝高，外資、投信則逢高調節，伴隨融資餘額已達到今年高檔水位，短線加權指數將在月線之上，呈現震盪整理格局。