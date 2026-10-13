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費半重挫拖累台股早盤跌逾930點 台積電法說倒數、聚焦2027年展望

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美股半導體股賣壓延續，台股13日早盤開低走低，失守49,000點。依上午9時43分左右盤面，加權指數來到48,371點，下跌930點，成交金額約4,202億元。距離台積電（2330）法說會僅剩兩日，市場觀望氣氛濃厚，等待第3季財報揭曉，更關注公司對2027年營運前景的看法。

美股12日四大指數僅道瓊收紅，上漲195.60點、漲幅0.38%，收51,850.55點；標普500下跌4.30點、跌幅0.06%，收7,807.24點；那斯達克下跌120.27點、跌幅0.44%，收27,245.90點；費城半導體指數重挫335.63點、跌幅2.67%，收12,236.79點，科技股表現相對疲弱。

台灣ADR表現分歧，台積電ADR下跌1.98%，收444.35美元；日月光ADR逆勢上漲2.37%，收47.53美元。不過，今日台股電子權值股普遍承壓，台積電（2330）下跌40元至2,500元，日月光投控（3711）也跌19元至743元，半導體類股指數下跌2.04%。

其他權值股同步走弱，聯發科（2454）跌90元至4,535元，國巨*（2327）跌42元至594元、跌幅5%，聯電（2303）跌5.5元至140元。台積電將於15日舉行法說會，除了第3季獲利與第4季指引，市場更希望從AI需求及中長期成長展望，掌握2027年營運動能，作為後續評估半導體與AI族群的重要依據。

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