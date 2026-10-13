台股一度急殺900點！台積電2,500元警報響 台塑、金控股相對抗跌

美股四大指數昨夜僅道瓊收高，費半重挫2.67%，台積電ADR下跌1.98%，拖累台指期夜盤下跌399點。亞股13日承壓，韓股早盤跌逾4%、日股跌逾2%。台股開低走弱，10月台指期率先重挫739點、報48,606點，集中市場指數開低175.69點、報49,126.27點，隨後台積電（2330）、五大權值股全面走弱，加上台光電（2383）、南亞科（2408）、欣興（3037）、聯電（2303）等電子要角同步下跌之下，指數跌點一度擴大至900餘點，最低下探48,401.13點，跌破10日線。

盤面上，南亞、中信金（2891）、國泰金（2882）等少數個股相對抗跌；主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）等標的交投較熱絡。

美股周一跌多漲少，市場聚焦本周大型銀行財報及美國通膨、零售銷售數據，科技股表現分歧，微軟市值突破4兆美元，Meta上漲逾3%，但美光下跌3.8%，拖累費半重挫2.67%；此外，油價因利雅德國際機場遇襲而走高。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.98%、聯電跌1.79%，日月光上漲2.37%；台指期盤後下跌399點、收48,946點，台股今日開盤面臨壓力。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低40元、報2,500元，聯發科（2454）開4,485元、台達電（2308）開1,830元、鴻海（2317）開243.5元、日月光投控（3711）開749元。

類股方面，塑化、油電燃氣、電子通路、資訊服務等漲幅居前，電子零組件、半導體、電機機械等相對疲弱。

回顧台股12日表現，集中市場指數下跌11.48點、收49301.96點，成交值持續收斂至8,457.49億元。三大法人賣超593.69億元，其中，外資賣超521.98億元，自營商賣超（合計）142.94億元、投信則買超71.24億元。

法人指出，台股短線漲多進入高檔整理，KD、RSI轉弱，仍須留意美股科技股及台積電走勢；不過，本週台積電法說會及多項科技展接力登場，題材有望支撐盤勢，預期台股先蹲後跳，建議逢回布局AI及業績題材股。