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外資四天賣台股1,477億元
台股昨（12）日在外資賣超521.9億元，連四賣、合計近1,500億元衝擊下，指數開低殺低，不過盤中多頭護盤血戰，上演絕地大反攻戲碼，指數向上狂拉533點，使指數終場小跌11點收49,301點，守穩49K大關。
三大法人昨賣超台股593.5億元。其中外資賣超521.9億元，連四賣、累計賣超1,477.5億元；投信買超71.4億元，連二買、累計買超101.5億元；自營商賣超142.9億元，連三賣、累計賣超408.2億元。八大公股行庫買超74.5億元。
法人表示，台股昨日表現優於預期，顯示低接買盤力道強勁，加上第3季獲利展望樂觀、10月FOMC升息機率低等正向因素加持，市場將穩步向第4季既定的多頭路徑前進，近日行情在碎碎漲站上50K後，短線將進一步向51K挺進。
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