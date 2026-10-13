法人圈最高！高盛喊台股攻 57,500點

高盛證券昨（12）晚出具最新台股策略報告，喊加碼（Overweight）台股。隨原物料股、科技股與工業股帶動，市場共識將2027年上市櫃企業獲利上調，因此高盛將台股目標指數由54,000點上調至57,500點，為內外資法人最高，並隱含約17%上漲空間。

高盛證券指出，外資10月以來累計賣超台股達500多億元，集中在科技股；內資也賣超逾250億元。

ETF則持續呈現資金流入，主要由股息型及指數型產品所驅動，部分被主動型ETF的資金流出所抵銷。

不過台股仍然相對強勢，即便近二日略微疲弱，低檔買盤也力守關鍵支撐，使得行情仍處高檔震盪格局。

展望未來，總經數據亮眼，上市櫃企業獲利佳，高盛預期在加速器、網路設備及日益成長的伺服器CPU等AI需求擴散帶動下，強勁動能將延續至2027年，並已上調2027年營收成長及2027至2028年的資本支出預測。